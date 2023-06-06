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鄭文燦：強化半導體、電動汽車合作 共促台斯經貿發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦今日接見第3屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」訪團時表示，為加強與斯國及中東歐國家經貿合作，政府也特別成立規模2億美元的「中東歐投資基金」及10億美元的「中東歐融資基金」。記者許正宏／攝影
行政院副院長鄭文燦今日接見第3屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」訪團時表示，為加強與斯國及中東歐國家經貿合作，政府也特別成立規模2億美元的「中東歐投資基金」及10億美元的「中東歐融資基金」。記者許正宏／攝影

行政院副院長鄭文燦今（6）日接見第3屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」訪團時表示，為加強與斯國及中東歐國家經貿合作，政府也特別成立規模2億美元的「中東歐投資基金」及10億美元的「中東歐融資基金」，並與斯國合作推動韌性計畫，協助發展半導體、電動汽車等關鍵產業，至盼未來持續深化雙方經貿合作。

鄭文燦指出，台灣與斯洛伐克於2003年互設代表處，今年適逢20周年，該國經濟部次長史維茲特別率領近30人的訪問團來台，除參加第3屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」外，也將拜會外交部、國家發展委員會及工業技術研究院等政府及民間單位，相信將有助於促進台斯雙邊關係發展。

鄭文燦表示，2020年COVID-19疫情爆發，台灣贈送斯洛伐克70萬片醫療口罩，斯國則捐贈我國16萬劑AstraZeneca疫苗，顯見雙方友誼的深厚。另為加強與斯國及其他中東歐國家經貿合作，台灣政府特別成立規模2億美元的「中東歐投資基金」及10億美元的「中東歐融資基金」，並與斯國合作推動韌性計畫，協助發展半導體等關鍵產業，尤其台灣IC設計及製造在全世界半導體產業的供應鏈中具有相當大的占比，希望雙方未來在半導體發展計畫上能有進一步合作，並持續強化及擴大電動車的投資，例如台灣知名電源供應廠商台達電（2308）（Delta）公司，即在當地擴大生產電動車馬達及充電樁。

鄭文燦指出，斯洛伐克在工業、經貿、教育、文化等方面均有長足的發展，自台斯雙方互設代表處以來，已有超過100位斯國學生獲得台灣獎助學金來台研習或進行短期交流，相信未來雙方在教育領域會有更多交流合作。

鄭文燦強調，斯洛伐克在民主、人權、區域安全等方面，與台灣擁有許多相近的理念價值，因此當俄烏戰爭爆發之際，台灣也透過斯洛伐克協助運送部分人道救援物資至烏克蘭境內；此外，斯洛伐克國會外交委員會近期也通過決議案，支持台灣參加世界衛生大會（WHA），他要代表台灣政府與人民表達感謝之意。

隨後，史維茲致詞時表示，感謝台灣在全球COVID-19疫情肆虐期間，提供斯洛伐克各項協助，使台斯雙邊夥伴關係提升至新階段。而今年適逢斯洛伐克與臺灣互設代表處20週年，雙方在經濟合作、科學研發、高等教育及文化等領域交流也更為緊密。

史維茲表示，台灣是斯國可靠且重要的國際盟友，對促進區域安全穩定扮演舉足輕重的角色，且雙方在民主、法治、人權及促進永續發展等方面，也擁有共同價值理念，至盼更多台灣企業到斯洛伐克進行商業投資，斯洛伐克也將在人才、技術等面向，提供完善資源。至盼台斯未來在教育、經貿、科研、文化及醫療衛生等領域持續交流合作，共促兩國發展。

斯洛伐克 中東 鄭文燦

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