南山人壽今日召開112年股東常會 營運穩健，堅持「以人為本」，推動兩大轉型核心

南山人壽今(7)日舉行民國(下同)112年股東常會，南山人壽111年新契約保費收入、總保費收入及稅後淨利皆穩居業界前三大領先地位，整體財務狀況健全，獲利表現穩健。儘管今年經營環境仍具挑戰，南山人壽秉持「以人為本」的核心價值，以「服務賦能」、「數位賦能」作為兩大轉型發展核心，堅持將保戶需求放在第一位，透過保險核心職能及社會參與，盡心照顧這塊土地上的每個人、每個家庭。

南山人壽董事長尹崇堯在致股東報告書指出，南山人壽積極實現保險業穩定社會的價值，長期致力推動企業永續經營，扣合核心職能，擴大社會影響力，在追求企業穩健經營成長之際，亦重視環境與社會的永續發展。

「人」是保險業一切的根本，也是南山人壽最珍貴的資源。作為保險業界的領導品牌，南山人壽今年宣布籌畫成立「南山企業大學」，將在淡水沙崙興建一人才培育基地，集結南山人一甲子的智慧累績，透過模組化的人才培育機制，進行多元化的課程配對，並強化數位數據觀念及產業連結，將南山人壽的價值、精神、專業代代相傳、與時俱進，為台灣社會及保險產業培育未來人才。

在發展策略上，南山人壽率業界之先，跳脫傳統保險的財務補償框架，以「服務賦能」、「數位賦能」作為兩大轉型發展核心，透過提升保險商品服務創造商品差異化，以完整的保險保障結合「健康守護圈」服務、持續優化客戶體驗，作國人最佳的健康夥伴；同時，運用數位轉型優化客戶服務，並突破傳統銷售模式，從運用大數據分析之精準商品推薦與行銷、AI影像辨識系統協助保戶進行保單健檢、線上無紙化投保、以數位核印快速繳費、到電子保單數位發單及電子單據等，以一條龍之數位工具大幅提升業務員服務效能，強化保戶服務便捷性與保障建構。

今年是南山人壽成立60週年，感謝全體保戶長期的信賴與託付，也感謝社會大眾的支持與肯定。站在一甲子的里程碑上，南山人壽透過多項社會參與及永續作為展開週年慶祝活動，包括前進10個原鄉部落，除捐款支持合作醫院攜手協助解決偏鄉民眾就醫不便、醫療資源不足的問題外，並結合山地醫療服務團隊擴大舉辦義診/健康篩檢/健康促進活動；持續擴大微型保險安全網，擴大合作縣市及新增承保對象；推動各地通訊處取得「失智友善組織」認證，在全台各地凝聚為失智友善的強大力量；持續倡議環境永續，邀請民眾走進山林、認識生態，體驗台灣之美；舉辦運動賽、運動嘉年華、全台健康講座巡迴等系列活動，積極推廣健康意識，也展現南山人壽充滿創新與活力的形象。

保險事業是一個永續的事業，面對環境變化，南山人壽信守對保戶的長期承諾，前進的腳步從未停歇，無論過去、現在或未來，南山人壽堅持以保險核心職能與專業服務，守護客戶的幸福感，讓每個人免於恐懼、勇敢追夢，攜手與保戶與社會大眾共同追求更健康、美好的生活。

南山人壽今(7)日舉行112年股東常會，公司整體財務狀況健全，獲利表現穩健，以「服務賦能」、「數位賦能」作為兩大轉型發展核心。 圖／南山人壽提供

今年是南山人壽成立60週年，深耕台灣服務超過666萬保戶，我們感謝所有保戶、社會大眾的支持與信賴。邁向下一個新時代，南山人壽堅定守護對保戶及社會的永續承諾，啟動「服務賦能」、「數位賦能」二大轉型發展核心，加速導入保險科技，實踐保險價值轉型，不僅如此，更期許以溫暖、活力、創新的精神，落實企業社會責任，從環境永續守護山海、實踐社會參與照顧弱勢與高齡、關懷保戶與員工夥伴三大面向，發揮企業力量，不負所託，成為國人的堅實靠山。欲掌握更多60週年相關資訊，歡迎至南山人壽60週年活動網站。