冷氣空調類需求漲7倍　儘管月入10萬仍無師傅做

天氣風險公司數據顯示，今年5月平地均溫為31.5℃，可謂「20年以來最熱的5月」。如夏季般的高溫提早來襲，不少家庭紛開啟冷氣為自己降溫，替冷氣空調產業帶來可觀的客流量與訂單。據Taker找師傅數據顯示，今年冷氣空調相關案件較去年上漲近7倍，在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入甚至有望達10萬元，可是有工、無師傅仍是最大困擾。

炎熱天氣帶動冷氣清洗、安裝的需求大幅上漲，據叫修媒合平台「Tasker找師傅」網站數據，5月起「冷氣裝修與清洗」相關案件量較往年增加近7倍，其中以冷氣清洗的案件量成長最為明顯，為去年同期30倍。冷氣需求上升、師傅需求量提高，推動相關工作薪資待遇上看月薪10萬，仍因工作內容繁重，導致儘管高薪依舊缺工。Tasker找師傅品牌公關陸皓婷表示，提前到來的熱浪讓冷氣相關需求飆漲，根據站上案件報價數據來看，夏季期間冷氣相關需求，保守估計可創造近45億元商機。

自今年5月起，台灣多處地區傳出正午飆破35℃高溫的消息，「冷氣空調」產業也因此受惠開出亮眼紅盤，據Taker找師傅數據，今年冷氣空調相關案件較去年上漲近7倍，且該類需求隨著6-8月夏季的到來，預期整體需求量將持續攀升。

面對需求量增加，國內的冷凍空調技術人員卻正面臨缺工問題。以冷氣清洗師傅為例，此產業多採用「論件計酬」，平均清洗一台冷氣的費用為2,500至5,000元不等，清洗所需時間1-2小時，因此在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入可落在7-8萬元，甚至有望達10萬元，約與一般企業中高階主管同級。然而，即使坐擁高薪，但冷凍空調產業仍有「入行門檻高」、「專業技術需求高」、「工作環境辛苦」等不利條件，使得不少師傅反映「提高學徒月薪，還是難以找到學徒」。