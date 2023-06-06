主動式基金專家安聯環球投資 擴大永續投資新觸角
全球主動式基金領導品牌安聯環球投資為提供更多元永續投資機會，透過建置新的股票投資團隊，借重發揮不同主題式投資方式，以領先且多元方式發展永續，滿足不同客戶需求，進而發揮投資影響力。
安聯環球投資宣布將創建一個全新的全球永續發展暨永續與責任投資（Global Sustainability / SRI ）股票團隊，作為其股票投資領域競爭力的一部分。
目前安聯環球投資旗下已經有建置一系列關於歐盟永續揭露規範（SFDR） 第8條與第6條產品，不過該股票投資團隊將完全專注在永續發展暨永續與責任投資。該團隊將由 Giles Money 領導，他將於今年8月加入安聯環球投資，擔任該團隊首席投資長（CIO）。
對於這項新人事安排，安聯環球投資全球股票投資總監 Virginie Maisonneuve 表示，之前有幸與 Giles 共事過兩次，很了解 Giles 作為投資者的素質。期待他加入安聯環球投資領導新團隊，由於我們越來越重視為不同客戶提供永續投資機會，相信新團隊會憑藉自身能力取得成功，與其他風格迥異的團隊形成互補，以及扮演在平台上分享其投資理念的積極貢獻者。
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