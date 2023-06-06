童子賢重申能源黃金比例：平衡成本、空污、減碳3課題

針對能源議題，和碩（4938）董事長童子賢5日重申台灣能源結構應有黃金比例，可以參酌美國能源結構配比是20%核電、20%綠電，剩餘60%為排碳發電，這是平衡第一成本、第二空污，第三減碳的方案，他直言談單純擁核或反核都太過狹隘，只有黃金比例能解決三大課題。

童子賢拋出建議重啟核一核二議題，引起社會廣泛關注，他以副理事長身份出席台灣氣候學院揭牌儀式，談到台灣淨零碳排路徑，童子賢說「氣候聯盟與清華大學、師範大學、成功大學合作，成立氣候學院的目的就是在台灣訓練人才，推廣關於防止地球暖化與控制碳排放的管理人才。」

地球若因為暖化出現極端氣候，將不利人類生存發展，而根本原因是溫室氣體所導致，也就是人類因為經濟活動而產生的二氧化碳，這也是讓一年產值2～3兆美元的傳統燃油車要順應地球危機而轉換為電動車的關鍵，他直言「全球綠經濟正順勢而起，威力相當驚人，」

他重申能源配比應達到「黃金比例」，童子賢說，為了控制碳排放，進而降低地球暖化的危機，確實可以考慮核能的優點，並且酌量採用核能。

童子賢說，他的目的不在擁核或反核，他認為談擁核或反核太過狹隘，無法解決能源的成本，與及碳排放的問題。他談能源議題目的是推廣「能源黃金比例的觀念」，才能面對地球能源的成本、空污，減碳三大課題。

首先是成本。他指出，美國是全球石油與天然氣氣產量的第一大國，但是目前保留了20%的核能，配合20%的綠能，剩下的60%才是使用天然氣與煤炭搭配發電。童子賢認為，美國是一個「黃金比例」的追求，適當用核能來降低成本與及碳排放，也推廣部份綠能，減低對天然氣與煤炭發電的依賴。

童子賢表示，美國發現綠能的效率跟成本無法追上核能與煤炭，因此也適當的保留了部份煤炭發電，來調節成本，但他也提醒，碳排增加的同時，往往也是造成嚴重空污，例如以燒煤炭發電。

新加坡和美國在過去20年不斷把燒煤炭發電的項目去掉，透過以天然氣和核能發電取代，但童子賢強調天然氣有其「天使和魔鬼的一面」，好處是不必付出「肺的代價」，產生的PM2.5影響相對輕微，台灣過去也積極用天然氣發電替代燃煤機組，但壞處是天然氣價格容易受到寒冬或戰亂等因素操控，價格可能因人為干預成本漲幅高達5到10倍，且操之於少數廠商手上。但煤炭發電會同時有空污及碳排放的問題，因此也無法大量使用。

也因平衡能源成本、空污，減碳三大課題，他重申台灣應追求能源「黃金比例」，他主張台灣也要保留一部分的核能，「因為一個國家無法用單一能源來穩定全部的發電，核能確實是成本低，穩定度高，而且不排碳的一種能源，可以用來調節綠能與天然氣發電的高成本，同時核能不排碳，因此可以降低煤炭發電與天然氣發電的碳排放比例，這是他的優點。不宜偏廢。」