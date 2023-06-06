商研院示警 服務業不均衡復甦

商研院昨天發布台灣商業服務業景氣循環分析預測，四月商業服務業景氣循環同行指標綜合指數自去年五月以來持續回升，且升勢有加速現象。但商研院示警，住宿餐飲、服務業的「不均衡復甦」之路隱含不確定性，「內溫外冷」景氣情勢也難保持續性。

商研院商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（ＣＣＣＩＳ）於去年四月來到谷底，指數為負○點三○一四個標準差，今年四月已上升為○點○二五九個標準差。

分析疫情後景氣循環變動，商研院指出，解封帶來人流的急速恢復，住宿餐飲業獨領風騷，連帶服務業就業需求提高，使商業服務業景氣循環指標系統的「同行綜合指數」持續上升，反觀其他大多數同行子指標，甚至領先子指標中除了運輸倉儲業都持續下降，形成極特殊的「不均衡復甦」現象。這種不均衡復甦，受限於領先綜合指數持續往下，未來復甦之路隱含極高不確定性，「內溫外冷」的景氣情勢並不穩定也難確保持續性，值得注意。

商研院說，疫情期間台灣因半導體電子產業的科技產業優勢與供應鏈特殊強勁的「韌性」優勢，創造逆勢成長的奇蹟，然而，疫後反而慘遭訂單連黑之苦，加上通膨帶來的成本上漲壓力，淨輸出、民間投資與存貨投資皆嚴重減少，不只不利於短期景氣復甦，也為長期經濟成長動能產生阻制作用。

商研院指出，目前對經濟成長的貢獻，顯示雖有正的服務業成長，卻無法弭平更大的工業負成長缺口，因此今年第一季的經濟成長率持續去年第四季的負百分之○點七八，成為負百分之二點八七。

商研院表示，如何在努力對抗景氣衰退威脅的同時，加速數位經濟發展有關的投資，不讓民間投資停頓或走老路，也是當務之急。