商業司改為商業署差異 經濟部次長：更有能力主動出擊

經濟部次長陳正祺今（5）日接受廣播節目訪問。針對政府改組將經濟部商業司改為「商業發展署」有何差異，陳正祺他認為相較於過去被動輔導，商業署更有能力可以主動出擊，編列預算、擬定政策協助發展中的新形態服務業。

立法院5月16日通過《經濟部組織法修正案》，其中將幕僚單位商業司提升到三級單位商業署。

陳正祺於《快樂聯播網》接受立委許智傑訪問說明，商業司過往比較聚焦在公司治理，其次是輔導服務業輔導、發展；升級成署以後，就可以增添政策功能，將政策與執行集於一同一個機關。

他解釋，像是五年前沒人知道Uber eats及Food panda等外送平台，結果現在成為餐飲業很大獲利來源的平台經濟；而過往只有了解餐飲業會有加盟連鎖，但現在都已經慢慢發展成集團化，可以異業分工，上下游整合；而台灣許多美食、商業化要走向國際，也需要商業署一條龍作業讓他成長。

他表示，商業署未來會有一個署長、兩個副署長及四、五個組，讓商業服務業可以有更全面發展。

他也坦言，過往商業司輔導商業服務業比較像是在推出補助及活動，或是面對爭端再來處理，屬於被動幫助，缺乏自主性；商業署則可以主動出擊，針對新型商業服務業，如數位廚房，或低碳化服務業，都可以自己研究、擬定政策，也能直接規劃預算執行，有一番作為。