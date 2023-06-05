新鮮人月薪35K算高薪嗎？ 人力銀行這樣分析

目前正值畢業季，PTT八卦版上有社會新鮮人提問「新鮮人薪水起跳價？」引發熱烈討論，在該篇文章中，原PO表示自己是一個社會新鮮人，剛好面試上一間算是大間的金融公司，要進去當人資和法務稽查人員，面試時人資有說會蠻忙的，而且工作內容蠻難、可以報加班，月薪落在35K上下，但加上三節獎金及績效獎金，年薪落在60萬左右。原PO對於這份薪水感到「很茫然」，不知道算好算壞，希望聽聽鄉民的意見。鄉民紛紛表示「文組」+「新鮮人」，這樣的薪資算是平均值，先求有再求好，等有經驗再跳槽也不遲。

有不少網友分析「文組這薪資蠻合理的」、「沒碩士這起薪挺正常的」、「金融業的很吃學歷，不是四大很難領高薪」，紛紛勸原PO「等累積經驗，騎驢找馬找到更好的再跳槽」、「金融業起薪比較低，但成長可以很高」、「第一份工作重點不是拿多少，而是它能帶給你未來有多少價值」。

即將迎來畢業季，1111人力銀行公關總監陳尹柔今（5）日指出，根據勞動部統計，2022年新鮮人平均月薪為3.4萬元，又以教育程度區分，高中職畢業生月薪平均為2.7萬元，大學為3.1萬元，研究所則為5萬元，以此推估3萬5000元的起薪與標準值差不多，但金融業優於其他產業的年終與每年固定調薪制度，即使月薪平平，整體徵才條件仍有其競爭力。

陳尹柔表示，當今的就業市場競爭越來越激烈，新鮮人即早規劃並充分準備面試變得至關重要，建議新鮮人善用各種線上工具和資源，例如，1111職務大辭典與薪資公秤，以了解不同職業的工作內容和市場的薪資待遇，通過對目標行業的深入了解，他們可以更好地了解該行業的要求和趨勢，並準備應對相關面試問題；此外，可利用不受時間地點限制的「線上徵才博覽會」，獲得更多新鮮人的求職資訊。

陳尹柔指出，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前工作機會數達67.8萬，其中社會新鮮人能應徵的「無經驗可」工作機會數，單日（5月20日）高達43.8萬，相較去年同期成長32%。又以產業分析職缺成長排名，前三名為資訊/軟硬體、餐飲/旅遊、業務/客服門市。因應畢業求職潮來襲，1111人力銀行開設2023大學聯合校徵專區( 1111.com.tw/campusr/?tab=5 )，網羅全台知名企業和大專院校，舉行線上校園徵才就業博覽會，協助新鮮人快速找到工作「畢業即就業」。