再提核能 童子賢呼籲效法美國 重申能源應達到「黃金比例」

和碩（4938）董事長童子賢日前拋出核電重啟議題，引發社會熱議，童子賢今（5）日重申，能源配比應達到「黃金比例」，主要考慮到的是成本、空污、減碳等三大因素，呼籲台灣能源比例應學習美國，在核能、綠能、煤炭發電比重上取得平衡。

台灣氣候學院今日舉行揭牌儀式，擔任副理事長的童子賢會後接受媒體提問，針對台灣能源議題發表看法。

童子賢指出，地球暖化是溫室氣體所致，和人類經濟活動有關，天然氣和二氧化碳排放是最大原因，這也是一年兩三兆美元產值的傳統燃油車，現在要改為電動車的原因。綠經濟順勢而起，威力相當驚人。

童子賢提到，碳排增加的同時，往往也是空污的重要來源，例如燒煤炭，而新加坡和美國在過去20年不斷把燒煤炭發電去掉，可透過天然氣和核能可取代，但成本來看，天然氣有其「天使和魔鬼的一面」，好處是天然氣不必付出肺的代價，壞處則是天然氣容易受到寒冬或戰亂等因素操控價格，成本漲幅可能高達5到10倍，且操之於少數廠商。

童子賢表示，美國雖然是石油、天氣第一大國，但仍維持20%核能發電、20%綠能發電，其餘60%的少部分為煤炭發電，大部分是天然氣。

換句話說，就是四成的不排碳發電，六成來自排碳發電，以此達到2030年追求50%零碳排，現在已經達到40%，也就是用核能拉低成本、降低空汙，以達到黃金比例的平衡架構，童子賢認為台灣也可以參考。

童子賢強調，如果台灣只專注一種能源，變成太依賴天然氣，會造成台電加中油一年虧損5,000億、6,000億，成本上很驚人，加上2024年台灣要開徵碳稅，若能降低台灣發電成本，將有利產業發展，也可讓目前人均碳排處於後段班的台灣改善。