核一、二核廢乾貯 新北、台電再陷僵局

新北市府長達十年、四年審查核一、核二乾貯設施計畫，今年四月分別因市府放棄上訴和法院駁回，終於決定放行，就等台電重新送件。不過，台電決定不再送件，聲稱「不是我們送不送，是新北市府審不審」，新北市府則說，若台電不送，新北「無卷可審」，再度陷入僵局。

綠營批侯 「投機變色龍」

民進黨總統參選人賴清德日前拋出「核能備用」說法，國民黨總統參選人侯友宜也表示「核能是我的選項」，核能又成政治議題。綠營批侯是投機變色龍，面對總統大選態度截然不同。但藍營說，侯依然注重核安、核廢料，始終一致，七月將提能源政見。

核一、核二燃料棒幾乎都已滿載，其中核一已進入除役階段，不再新增燃料棒，乾貯場是否使用與核電廠重啟與否無關；核二商轉三月十四日屆期，進入除役階段，對發電也幾乎沒有影響，但仍屢次成為藍綠政治攻防議題。

新北要審 台電態度翻轉

台電核一、核二興建室外乾貯場長期在新北市府審查， 核一水保計畫送審多達十三次，訴願也被駁回，最後提行政訴訟，市府今年放棄上訴；核二因最高行政法院駁回新北市府上訴確定。兩案市府皆以法院判決為由，宣布將放行送審計畫，並指相關案卷都已送回台電，只要台電再送件就核准。

台電卻一改先前積極送件、興訟爭取的態度，聲稱「不是我們送不送，是新北市府審不審」。台電發言人吳進忠表示，法院判決已要求新北市府依二○一八年計畫審查，如果現在又送件，恐讓外界以為是新版本，等於推翻法院判決，或讓外界誤以為先前版本有問題。

對於新北與台電出現僵局，新北市府官員表示，法院判決不能違抗，只能請中央注意後續核安問題，避免未來出現狀況。