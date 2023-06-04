產業人力不足 工總提三點建議：籲再放寬產業移工規定

國內勞動力供給日益險峻，青年勞工從事傳統製造業的意願低落，讓工業界長期以來面臨缺工窘境。為了協助解決產業缺工問題，全國工業總會向政府提出三大建議，呼籲政府繼續放寬產業引進移工規定、修正「就業服務法」鼓勵優秀外國人或華僑來台就學、以及強化全球各項人才方案。

工總在6月最新一期出刊的雜誌「產業」中，以「全面強化人力供給，解決產業經營困境」為題發表社論。文中指出，勞動部為協助解決產業缺工問題，5月24日預告將調整聘僱移工資格，包含製造業、營造業、農業及機構看護，共將增加2.8萬名移工，預計最快6月中旬推動。工總認為，產業界雖肯定政府開放移工的政策方向，然而杯水車薪仍難解業界缺工之急。

工總引用主計處「111年事業人力僱用狀況調查」結果指出，2022年8月底工業及服務業職缺數高達23萬個，其中又以製造業缺工最為嚴重，職缺數達7.7萬個，占總職缺數33.47%，營建工程業職缺數達1.9萬個，占總職缺數8.4%。對於本國勞工不願從事工廠、工地現場及夜間工作，造成各行業缺工情形普遍存在。

對於產業界缺工問題嚴重的情形，工總在社論中再度向政府提出三點建議：

首先，建議政府在不影響國人就業的前提下，應放寬產業引進移工規定，並針對產業實際缺工狀況滾動檢討，若廠商依規定辦理國內招募後，尚有缺工情形，勞動部應即研議增加特定製程行業中關聯行業的可行性，並通盤檢討各業移工核配比例，以解決產業實際缺工問題。

其次，為解決國內中階技術人才需求，並擴大吸引及留用我國自行培育之僑外生，建議透過修正「就業服務法」來提供誘因，鼓勵全球優秀外國人或華僑來台就學，並於畢業後投入台灣職場工作，這些僑外生，了解台灣的文化語言生活，且已有本地的生活經驗，若留在國內工作，能較快適應台灣職場，縮短勞資雙方的磨合期，亦符合我國教育的投資效益。

工總表示，根據教育部資料，僑外生主要來自越南、印尼、馬來西亞等國家。未來僑外籍生若想回母國或至他國工作，也有機會可被派往海外工廠，如此，不但可解決台灣國內人才短缺問題，並有利台商全球布局。

第三，工總建議，目前台灣對國外專業人才的延攬不僅諸多限制且誘因不足，以致各種高階人才嚴重不斷外流至大陸、星、港等地，影響台灣未來產業發展至鉅，為加強延攬及留用國際產業優秀人才，政府應強化全球攬才、提高競才條件及建立友善留台環境等面向著手，以提升國家競爭力。