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新北市府：手中無核一乾貯水保計畫 呼籲經濟部快送件

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
新北市政府晚間回應，我們已幫次長了解，自2018年全案原卷檢還後，台電再也沒有送過水土保持計畫申請書到新北市政府，「市府手上沒有，不需要再回去詢問辛苦的同仁。」新北市府提供
新北市政府晚間回應，我們已幫次長了解，自2018年全案原卷檢還後，台電再也沒有送過水土保持計畫申請書到新北市政府，「市府手上沒有，不需要再回去詢問辛苦的同仁。」新北市府提供

經濟部政務次長曾文生今（2）日表示，不清楚新北市政府有無最新水保計畫申請書。新北市政府晚間回應，我們已幫次長了解，自2018年全案原卷檢還後，台電再也沒有送過水土保持計畫申請書到新北市政府，「市府手上沒有，不需要再回去詢問辛苦的同仁。」

新北市府表示，依《水土保持審核監督辦法》第6及10條，須由經濟部轉送水土保持申請書件，才能據此核定；沒有申請書就無從核定，這跟法院判決無關。新北市政府沒有預設立場，將依法院判決書核定，請經濟部及原能會勿妄加揣測重視核電安全議題，儘速將水土保持計畫書送至本府。

新北市政府於2012年在針對核一乾式貯存設施的例行檢查，發現有未按原核定圖施作的情形，已裁罰6萬元。基於核安問題，市府請經濟部將台電變更後水保計畫書送審。

而原水保計畫是依十年前(2013年)的氣候、地文及環境參數基礎所規劃，涉及核能安全性，仍請主管機關經濟部及原能會為核安做把關。

經濟部 原能會 台電

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