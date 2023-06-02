能源轉型不能只看缺點 台電曾文生：應開放欣賞各能源優點

經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（2）日出席「2023台新淨零電力高峰論壇」致詞認為，台灣能源政策應該對未來可能變化保留開放討論機會，欣賞各種能源優點，而非像是過去一樣都在講缺點，如說「再生能源是丑角」、「核電一定不行」。

台新金控（2887）、台新銀行及工商協進會今日共同舉辦「2023台新淨零電力高峰論壇」。曾文生說，按國發會提出報告，2050年再生能源占比要達到60%至70%，剩下就是氫能及去碳火力發電達到目標，為了達到淨零碳排，要從供電面、需求面及電網面一起討論。

曾文生說，要在台灣開發新電廠非常困難，而台電也有用開放態度看到全球發展，觀察有沒有可以運用方式，比如說氫能及小型核電（SMR）。他認為，台灣並非有原生核工技術國家，因此不應在這件事情當作先行者，而是要觀察各國發展路徑再去做跟進。

曾文生接著說，台灣的能源政策非常特別，認為過去20年，很多溝通過程都是「說對方不好的事」，而對於一個要負責把各種能源組合起來的人，碰到很多意見就是批評那些東西不好，認為應該要有更開放態度。

他接著說，如果要能源轉型成功，社會溝通這塊有必要再建立一些可能對話，「能源政策要往前走，要站在可以欣賞各種不同的優點，把它組合在一起，而不是習慣過去的討論 一直都在講別人的缺點」，比如再生能源是丑角，或是核電一定不行。

針對電價，曾文生也提到，台電現在發電成本已達3.9元，也是說電價沒有完全反映真實的成本，但主因是未來避免輸入性通膨影響台灣物價，但長期電價仍要拉平，不可能永遠由政府補貼。

他分析，美國碳排放預估1公斤約1.5、1.6元，台灣電力排放係數約0.5公斤，所以碳排價格約0.8元，若是加入發電成本3.9元，那麼就接近4.8元，那麼只要再生能源價格低於4.8元，都是會合理價格。