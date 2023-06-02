台美簽貿易倡議 電電公會：應積極洽商避免雙重課稅

台美雙方代表於6月1日正式完成「台美21世紀貿易倡議」首批協定，內容包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題簽署首批協定

電電公會昨日發出新聞稿，指出樂觀其成。但也指出，台灣與美國之間缺乏避免雙重課稅的協議，因此台美雙方必須積極展開台美避免雙重課稅協定，為台灣企業提供更多投資誘因，並且保障權益。

電電公會指出，身為產業界領頭羊，對於政府能夠與美國啟動「台美21世紀貿易倡議」表達高度肯定。首批協定簽署後，其中的「貿易便捷化」對於台灣的出口而言，更能夠產生實質上的幫助。

「台美21世紀貿易倡議」有助台美經貿關係正向發展，深化台美之間的互動模式，更能促進更多國際間的貿易往來，因此對於該項協定給予支持，並且抱著樂觀其成的態度。

「台美21世紀貿易倡議」自去（2022）年6月宣布啟動後，台美雙方歷經二次實體會議及數十次視訊會議與溝通，就先前議題中的貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判，並完成中、英文法律約本。

「台美21世紀貿易倡議」首批協定是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，此次簽署是台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，更為台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定穩定的基礎。

「台美21世紀貿易倡議」首批協定後續還有7項重要議題，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，不僅涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。這些議題陸續完成談判後，將有助於促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益。

由於台灣在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，隨著台美日益深入交流，且台灣最重要的科技核心半導體的全球製造中心，台美雙方政府更意識到，必須加強雙邊在政治與經濟的連結，才能穩住供應鏈的韌性和安全。