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台美簽首批協定陸方批違反一中原則 鄭文燦回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「台美21世紀貿易倡議」首批協定簽署昨日晚間簽署完畢，不料遭到中國大陸批評違反一中原則，對此，行政院副院長鄭文燦今（2）日表示，這是台美之間1979年以來，最全面、最廣泛的貿易協定，未來雙方在經貿上也能有更多交流，不管陸方說什麼，台灣都會勇敢地擁抱世界。

鄭文燦今日「光寶科技高雄聯合營運中心二期工程開工動土典禮」時被問及有關中國大陸對於我國與美方簽訂台美21世紀貿易倡議首批協定違反一中原則問題時。

鄭文燦表示，這協定已有達成五項共識，是台美之間1979年以來，最全面、最廣泛的貿易協定。這個協定對於往後是一個基礎，將來還會有其他的協定，這也讓台灣與美國之間，在經貿合作上能夠有更多的交流、更多的合作，對於以後台灣在全世界的供應鏈中，將會建立起更穩固的關係。台灣走向世界，世界更支持台灣，這是非常關鍵的里程碑，「我想不管中方說什麼，台灣都會勇敢地擁抱世界。」

鄭文燦 光寶科

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