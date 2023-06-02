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逸達抗過敏性氣喘新藥FP-025 拚明年上半年完成授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達生技（6576）昨（2）日舉辦股東常會，董事長暨執行長簡銘達表示，逸達新成分新藥MMP-12抑制劑FP-025過敏性氣喘二期臨床主要療效與次要療效指標皆正向，逸達預定在2024上半年完成FP-025國際市場授權。

另外，逸達治療晚期前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克（六個月劑型）繼去年4月取得美國上市許可後，針對市場需求更大的CAMCEVI三個月劑型，逸達預定在完成批量放大並累積安定性數據後，也將在2024年提出歐美藥證申請，預估2025年獲核准後陸續上市銷售。

逸達的新成分新藥FP-025過敏性氣喘二期臨床，日前公布次要療效指標正向，支持先前於主要療效指標分析所發現之延續性效應（carry-over effect），針對這次臨床試驗的詳細數據，逸達預計於今年9月歐洲呼吸學會（European Respiratory Society, ERS）國際年會發表。

而針對FP-025，逸達正積極展開授權洽談，並將參加6月在美國波士頓舉行的BIO International、在瑞典斯德哥爾摩舉行的WASOG等，預計在2024上半年完成FP-025授權。

簡銘達表示，逸達預定在2024上半年完成FP-025授權，屆時將進入SIF（新劑型新藥）與NCE（新成分新藥）雙授權的另一成長高峰，股東價值也可望在現有的基礎上再大幅提升。

在美國已上市滿一周年的CAMCEVI六個月劑型，逸達表示，今年4月單月銷量已占美國leuprolide同類劑型、相同適應症單月約7%佔有率，後勢成長值得期待。

市場需求更大的CAMCEVI三個月劑型，逸達預定在完成批量放大並累積安定性數據後，於2024年提出歐美藥證申請，預估在2025年獲核准後陸續上市銷售，屆時將為逸達帶來另一波里程金與權利金高峰，既有六個月劑型之銷售量亦可望進一步提升。

另外，逸達針對FP-001 42毫克（CAMCEVI 六個月劑型）治療兒童中樞性性早熟之三期臨床試驗，以及新成分新藥ALDH2活化劑FP-045治療范可尼貧血症之二期臨床，臨床試驗據點正陸續啟動，預計很快就會有首例病患接受治療。

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