新纖董座吳東昇自期「化學程式魔法師」 持續創新推動營運成長
新光合纖（1409）今（2）日召開股東會。面對地緣政治風險與通膨，新纖董事長吳東昇表示，新纖是專業的聚酯公司，自期為「化學程式的魔法師」，在世界競爭局面下，唯有增加產品附加價值及競爭力，重塑價值跟願景，持續創造新的材料與產品，才能滿足客戶需求，推動毛利跟營運成長。
吳東昇透露，自解封以來，推動新纖成長專案，在內部進行多場腦力激盪會議，希望能夠讓因疫情沉寂已久的人心與人際關係能夠重拾活力，同時也能重新自我了解。
展望2023年，將持續提升核心價值，強化研發能量，進行企業轉型，為工作注入求新求變的動能，並透過換位思考及多維度分析，積極擴展我們的視野與格局，延續創造的活力，締造新價值，迎接未來更多的可能性，同時達成預期的經營目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言