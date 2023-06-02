新纖董座吳東昇自期「化學程式魔法師」 持續創新推動營運成長

新光合纖（1409）今（2）日召開股東會。面對地緣政治風險與通膨，新纖董事長吳東昇表示，新纖是專業的聚酯公司，自期為「化學程式的魔法師」，在世界競爭局面下，唯有增加產品附加價值及競爭力，重塑價值跟願景，持續創造新的材料與產品，才能滿足客戶需求，推動毛利跟營運成長。

吳東昇透露，自解封以來，推動新纖成長專案，在內部進行多場腦力激盪會議，希望能夠讓因疫情沉寂已久的人心與人際關係能夠重拾活力，同時也能重新自我了解。