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新纖董座吳東昇自期「化學程式魔法師」 持續創新推動營運成長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
新纖今日召開股東會，由董事長吳東昇（中站立者）主持。記者魏鑫陽／攝
新纖今日召開股東會，由董事長吳東昇（中站立者）主持。記者魏鑫陽／攝

新光合纖（1409）今（2）日召開股東會。面對地緣政治風險與通膨，新纖董事長吳東昇表示，新纖是專業的聚酯公司，自期為「化學程式的魔法師」，在世界競爭局面下，唯有增加產品附加價值及競爭力，重塑價值跟願景，持續創造新的材料與產品，才能滿足客戶需求，推動毛利跟營運成長。

吳東昇透露，自解封以來，推動新纖成長專案，在內部進行多場腦力激盪會議，希望能夠讓因疫情沉寂已久的人心與人際關係能夠重拾活力，同時也能重新自我了解。

展望2023年，將持續提升核心價值，強化研發能量，進行企業轉型，為工作注入求新求變的動能，並透過換位思考及多維度分析，積極擴展我們的視野與格局，延續創造的活力，締造新價值，迎接未來更多的可能性，同時達成預期的經營目標。

新纖董事長吳東昇。記者魏鑫陽／攝
新纖董事長吳東昇。記者魏鑫陽／攝

新纖 吳東昇 股東會

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