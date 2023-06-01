台美貿易倡議今簽首批協定 立委張其祿憂衝擊國內產業

駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯將於6月1日晚間10時 （華府時間6月1日上午10時）代表台、美簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。民眾黨立委張其祿今夜提出幾項關注點。

張其祿表示，2014年國民黨立委張慶忠等人以中台「ECFA服貿協議」屬於行政命令為由，未經立院審議就送交院會存查，引爆太陽花學運，如今台美貿易倡議即將簽署首批協定，涉及國家重要事項與人民權利，許多民團認為應比照過去簽署貿易協定慣例送交立法院實質審查。

張其祿指出，貿易協定與倡議的國會監督仍然薄弱，民進黨以上任執政7年多，國會對於我國與外國間貿易協定或協約監督機制，根本就沒有法制化，應透過完備制度來解決。

張其祿表示，「台美21世紀貿易倡議」目前僅是雙方合作架構「逐步堆疊」，但小國與大國的貿易合作通常不會都只是甜頭，仍需付出代價，未來台美雙方合作可能涉及農業、環境、勞工政策及權益、數位貿易等議題深水區，也會為台灣社會和某些產業帶來高風險的隱憂。

張其祿舉例，北美三國簽訂「北美自由貿易協議」（NAFTA）、中國與香港簽訂「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）等，都造成內部社會薪資下降的情形，相關利弊得失，政府有責任向國人說明清楚。

張其祿憂心，許多配套仍未完備，產業恐受衝擊。他舉例，倘若美國農產品以低價進口台灣，對我國農業衝擊是否能有農業補償？若開放數位貿易，在數位議價議題上，我國媒體產業面對美國的大型國際數位平台如Google、Facebook等「跨國巨獸」時，是否有談判和議價的空間？

張其祿強調，他樂見台美21世紀貿易倡議能達成貿易暨投資架構協定 （TIFA） 的實質貿易協定目標，但希望政府正視談判深水區的風險揭露與說明、配套及國會監督制度化等議題。