PMI續跌 中經院：需求疲軟是問題

中華經濟研究院昨天發布五月經季節調整後台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），續跌一點五個百分點至百分之四十一點三，連三個月緊縮；非製造業經理人指數（ＮＭＩ）也因其中的運輸倉儲及批發業受製造業拖累，指數回跌三點八個百分點至百分之五十二。中經院院長葉俊顯說，目前存貨去化已非問題，終端需求疲軟才是關鍵。

ＰＭＩ以百分之五十作為榮枯線，當指數高於百分之五十，代表景氣呈現擴張，反之則為緊縮。ＰＭＩ五項組成指標中，季調後的新增訂單、生產與人力雇用呈現緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。其中原本第一季訂單表現優於預期，但五月經季調後的新增訂單指數大跌六點三個百分點至百分之三十四點三，為二○一二年七月創編以來最快緊縮速度，且已連續三個月緊縮。

中經院助研究員陳馨蕙表示，國際情勢讓大家有疑慮，包括中國大陸經濟不如預期，由於大陸消費繼續下滑，因此台灣製造業景氣跟著往下走，五月ＰＭＩ表現差就是因為廠商心態明顯保守，導致所有下單都觀望。

她說，廠商目前存貨已較去年下半年明顯改善，原物料價格也往下，但五月廠商最明顯改變是心態趨向保守，最主要看終端需求何時回溫。五月電訪廠商結果，即使原物料價格往下跌，大家也認為存貨調整不是關鍵，而是不確定終端需求何時回來。總之，目前業者態度是寧願減產也要保住價格，不希望價格崩跌。

中研院經濟所研究員簡錦漢則說，美國和中國大陸經濟都不好，尤其是終端需求的消費性電子需求仍很低迷，「台灣ＰＭＩ我認為可能會低迷一陣子」，而且美國升息效果還在發酵中。

中經院表示，五月五大產業全數回報ＰＭＩ緊縮，各產業依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業、電子暨光學產業、基礎原物料產業、交通工具產業與化學暨生技醫療產業。僅食品暨紡織產業ＰＭＩ擴張。在悲觀氛圍下，製造業未來六個月展望指數五月重跌至百分之卅八點二。

此外，南韓五月標普全球製造業ＰＭＩ雖略升至百分之四十八點四，但仍呈現連續第十一個月緊縮，為十四年來最長的萎縮期。至於大陸反映中小企業景氣的五月財新／標普全球製造業ＰＭＩ則升至五十點九，高於經濟學家預期，但企業對未來十二個月的信心降至七個月來最弱。