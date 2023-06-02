電力壓降 南科聯電部分晶圓受損

台南市新市區的台電豐華Ｄ／Ｓ變電所，昨天下午發生短時間電力壓降，影響台南科學園區相關的二萬八千一百五十九用電戶。台積電表示，不預期對營運造成影響；聯電透露確實有部分晶圓受損，但是昨晚機台就恢復得差不多了，損失的生產期間不到一天。

南科管理局指出，台電豐華Ｄ／Ｓ變電所昨天下午二時五十九分因一六一kV GIS隔離開關故障，發生電力壓降，造成台南園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，兩園區隨後已復歸正常供電。

對於壓降可能的衝擊，台積電表示，受影響的廠區電力供應均迅速恢復正常，不預期對營運造成影響，壓降原因依台電公司公告為準。聯電則坦言生產受到一些影響，有部分晶圓報廢，機台也需要重新開機，損失金額有待進一步統計，將加班趕工生產，因應這次壓降事件的影響。

南科管理局表示，經洽台電，這次變電站的隔離開關故障，造成台南園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，但兩園區廠商設有不斷電系統，正常供電後查訪生產正常大致未受影響。

南科園區周遭許多社區及警察局等公家單位，也出現瞬間跳電，有員警表示，儲存到一半的資料消失、電腦暫時當機，但沒有嚴重影響公務。