快訊

無薪假燒進中科！二家工具機業通報212人放無薪假

非台大！泰晤士世界大學影響力排名 「這校」奪第24名台灣最佳

南科設備故障電力壓降 聯電：部分晶圓報廢、機台已差不多恢復

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

南部科學園區今（1）日下午發生壓降情況，對此晶圓代工廠聯電（2303）表示，有部分晶圓受損，目前機台恢復的差不多，損失的生產期間一天不到，整體損失情況待進一步統計。

南科管理局指出，台電豐華D／S變電所下午2時59分因161kV GIS隔離開關故障，發生電力壓降，造成台南園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，目前兩園區已復歸正常供電。

針對壓降事件，聯電回應，確實對生產造成一些影響，有部分晶圓報廢，機台也需要重新開機的時間，不過現在機台幾乎全數恢復生產，損失金額有待進一步統計。

聯電強調，將透過加班趕工生產，以因應這次壓降事件的影響，第2季營運目標維持不變，第2季晶圓出貨量將較第1季持平，美元平均銷售單價也將持平。

晶圓代工廠 聯電

延伸閱讀

台南豐華變電所下午突降壓 南科部分廠商民宅跳電6分鐘

南科發生壓降 聯電：部分晶圓報廢、機台重開機

南科：電力壓降已恢復 無廠商反映損失

聯電股東會後 法人預估全年EPS約5.1元

相關新聞

南科發生壓降 聯電：部分晶圓報廢、機台重開機

南部科學園區下午發生壓降情況，晶圓代工廠聯電表示，生產受到一點影響，有部分晶圓報廢，另有機台需要重新開機，損失情況待進一...

房貸補貼小心詐騙！內政部：不會發送簡訊、電話詢問

內政部今（1）日於行政院會報告「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，即日起開放線上受理民眾申請案，只要經審查符合資格，支持...

龍邦入主泰山股利能否變更？ 證期局：最晚須在16日中午前公告

對於龍邦入主泰山之後，能否變更原本泰山公司派訂定的每股4元現金股利的發放水準？證期局副局長張子敏表示，泰山公司目前尚未發...

南科驚傳壓降 台積電：不預期對營運造成影響

今（1）日14時許南科廠區發生短時間壓降，對此，台積電（2330）今日晚間回應指出，「受影響的台積廠區電力供應均迅速恢復...

勞動基金4月小賺453.7億 官員估5月仍小幅成長

勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效，全球金融市場震盪整理，勞動基金截至今年前4月累計收益數達2643.9億元，收益率為...

上市櫃員工薪資大揭密 這家非科技業公司薪資贏過股王信驊

隨著畢業季即將來臨，即將就業的社會新鮮人可得睜大眼睛看好哪些公司是幸福企業。如以薪資面向來看，根據臺灣證券交易所今(1)...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦