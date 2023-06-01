南科設備故障電力壓降 聯電：部分晶圓報廢、機台已差不多恢復
南部科學園區今（1）日下午發生壓降情況，對此晶圓代工廠聯電（2303）表示，有部分晶圓受損，目前機台恢復的差不多，損失的生產期間一天不到，整體損失情況待進一步統計。
南科管理局指出，台電豐華D／S變電所下午2時59分因161kV GIS隔離開關故障，發生電力壓降，造成台南園區及高雄園區部分廠商電壓驟降，目前兩園區已復歸正常供電。
針對壓降事件，聯電回應，確實對生產造成一些影響，有部分晶圓報廢，機台也需要重新開機的時間，不過現在機台幾乎全數恢復生產，損失金額有待進一步統計。
聯電強調，將透過加班趕工生產，以因應這次壓降事件的影響，第2季營運目標維持不變，第2季晶圓出貨量將較第1季持平，美元平均銷售單價也將持平。
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