台灣新車價比中國還「割韭菜」？ 他：關稅高但額外成本少很多

【撰文・張之杰】

多數普通人一輩子裡面，買過最貴的動產，汽車大概會是第一名。即使是平價國產品牌，也要動輒數十萬至上百萬不等。2022年台灣人均所得已經達到3萬3,565美元，折合新台幣大約102.7萬元，分期3年5載買輛國產車倒也不算太過艱難，但我們卻也很難無視和周邊國家相比新車價格明顯高昂的事實。

先不管發展汽車工業多年的日本與韓國，和台灣差不多同時期開始發展汽車工業的中國，車價也明顯比台灣低了許多。這就很難讓人不去思考，中間差價到底跑哪兒去了？

市場規模扮演決定因素

其實中國與台灣車價會有差距這件事情，並不會讓人感到意外，稍微接觸過經濟學的讀者朋友應該都知道「規模經濟」，在個體經濟學裡面指的是擴大生產規模使得經濟效益增加的現象，也就是成本會因為產量提高而降低，生產10萬輛車與100萬輛車相比，前者每輛車的製造成本肯定會高於後者。中國擁有14億人口，擁有極為龐大的內需市場，2022年共賣出超過2,686 萬輛新車，領先第2名的美國將近一倍，把排名第2到第6名各國新車銷售量加在一起，才能與中國打平。

台灣呢？2021年與2022年都維持不錯的表現，雖然受到晶片短缺衝擊，但仍舊能交出40萬輛以上的成績。2,600萬輛對比40萬輛，中國與台灣規模經濟差距由此可見一斑。因此中國汽車製造成本會明顯低於台灣，這點多數人應該不會有意見。

稅金進一步拉開差距

不僅如此，龐大市場帶來的周邊廠商吸納能力也很驚人，國際汽車零配件大廠幾乎都在中國有工廠，車廠採購零件時不僅可以節省運費，還能少付一筆關稅。

台灣國產車雖然是在地生產，但大部分零件仍仰賴進口，跨國運費肯定比國內運輸昂貴，進口關稅同樣也會讓成本增加，並且進一步放大因為規模經濟而產生的成本差異。

而且中國和台灣在課稅比例上也有不小落差，中國汽車零件關稅在2018年的時候降到6％，增值稅則為13％；台灣汽車零件進口關稅依照零件品項不同，從10％到17.5％不等；排氣量2,000 c.c.以下課徵貨物稅25％，以上為30％。這也是造成兩岸車價有明顯高低的重要原因。

舉例來說，Toyota RAV4 中國指導價起跳人民幣17.58萬元，折合新台幣約77.9萬元，台灣則要101萬元起跳；甫回歸台灣市場的MG，旗下HS1.5T車型中國指導價人民幣11.98萬元起，折合新台幣約53萬元，台灣售價89.9萬元。當然，這還沒有考慮配備差異，但即便開出相同規格，也還是可以肯定中國新車售價會更加便宜。

前面討論的都還是當地生產的「國產車」，進口車無論中國還是台灣，都是整車課稅，但中國整車進口關稅為15％，台灣則是17.5％；中國增值稅13％，台灣貨物稅25％或30％。再加上量大好議價，因此即便是進口車，在中國市場同樣會賣得比台灣便宜。

其實光看車價並不公平

從車價來看，在台灣買車的確有點像盤子，配備不見得比其他國家多，售價卻肯定比許多國家高出一截。所以台灣消費者只能無奈接受？還是要大聲疾呼政府減稅？這邊必須要強調一點，稅制的調整與課徵，不是單純和周邊國家比較來的，還要衡量國家整體財務狀況與產業計畫。

台灣在整車與零配件進口的關稅的確不低，可是反過來說，購買新車時的額外成本就少很多。不選牌照號碼的話，只需繳交1,250元的規費、強制險，以及該年度的牌照稅和燃料費，排氣量3.0升以下的新車花個1－2萬元就可以搞定。接下來只要每年繳交牌照稅與燃料費，就能夠在遵守法規的前提下輕鬆用車。

反觀中國新車便宜，可是除了領牌費，還有10％的購置稅與5％的保險費，更別提北上深廣等大城市每年都會控制新車領牌數量，想買車你得先有逆天運氣才能抽到資格。如果去其他沒有限制或限制寬鬆的城市購車領牌，進城則會受到諸多限制，相當不方便。這些都屬於購車用車的額外成本，並不是汽車便宜就能夠快樂享受開車、換車的樂趣，你得先有那個「命」與「運」？

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