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UL Solutions 獲認可 為電動車暨儲能系統電池驗證指定實驗室

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

UL Solutions 今（1）日宣布，其位於北投的實驗室獲經濟部標準檢驗局認可，成為電動車電池以及儲能系統電池自願性產品驗證 (VPC) 指定測試實驗室，可為能源製造商的電動車及儲能電池執行符合 CNS 標準的相關測試，提升產品價值，獲得市場青睞。

UL Solutions 副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，台灣產業正進行能源轉型，政府積極開發再生能源，並逐年增加發電比例，UL Solutions 在電池領域的應用安全科學專業，正可協助製造商因應隨之而來的挑戰。而儲能系統在此能源變革中扮演著關鍵角色，其電池要能符合 CNS 標準才能贏得台灣市場信任。

因應能源市場需求，UL實驗室不僅具備進入北美市場的UL標準測試能力，也擁有台灣甚至全球市場的認證測試能力；我們一方面支援 MIT 產品就近測試，快速在台灣及國際市場銷售，另一方面也為欲進口至台灣組裝的國外廠商提供所需的 CNS 測試，順利讓產品進入台灣市場。

隨著環保意識抬頭，綠能產業受到全世界重視，台灣政府計劃於2025年前逐步淘汰核電。預計 2023 年底前，全球儲能裝置將達 358 GW/1,028 GWh，為 2020 年底的 20 多倍。而台灣儲能市場預期亦將大幅成長，預估2025年底前累計容量將超過1 GW/3 GWh，2030年底前可望成長至 20 GWh，總儲能容量將超過6,700萬美元。

面對台灣及國際間儲能系統如火如荼的成長，UL Solutions持續投資建置各種標準的安全測試實驗室，滿足製造商大量的測試需求，讓不斷推陳出新的能源產品成功進入目標市場。

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