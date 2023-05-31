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貝富新能源深耕台灣 對政府提出浮動風場建言

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
西班牙開發商貝富新能源（BlueFloat Energy）去年5月宣告，將於新竹推出總裝置容量可達1GW（10億瓦）的「九降風離岸風力發電計畫」（Winds of September），今（31）日舉行記者會，針對台灣離岸風電浮動風場躉購費率、招商期程及規模等提出建言。記者鍾泓良攝影
西班牙開發商貝富新能源（BlueFloat Energy）去年5月宣告，將於新竹推出總裝置容量可達1GW（10億瓦）的「九降風離岸風力發電計畫」（Winds of September），今（31）日舉行記者會，針對台灣離岸風電浮動風場躉購費率、招商期程及規模等提出建言。記者鍾泓良攝影

西班牙開發商貝富新能源（BlueFloat Energy）去年5月宣告，將於新竹推出總裝置容量可達1GW（10億瓦）的「九降風離岸風力發電計畫」（Winds of September），今（31）日舉行記者會，針對台灣離岸風電浮動風場躉購費率、招商期程及規模等提出建言。

貝富新能源提出數點建言，包括浮動風場在全球各地證明可行，應盡速啟動示範計畫，今年公告選商規則；浮動風場躉購費率是鼓勵開方商投入關鍵基礎，以及政府應提供三個得標名額等。

對此，經濟部能源局回應，浮動風場示範計畫招商規則及費率預計今年第三季對外公告。

貝富新能源執行長Carlos Martin由西班牙來台，除參加亞太區國際離岸風電論壇（WFO Asia Pacific Summit）發表主題演講外，也於昨日（30）日拜會經濟部長王美花。

對於雙方會面討論內容，Carlos表達貝富新能源對於深耕台灣離岸風電市場決心，以及台灣搶先成為浮式風場領頭羊是很重要的；部長則重申今年會進行招商，對於市場釋出相當好的訊息，也同意台灣必須發展浮式風場供應鏈。

針對固定式風機與浮動風場之間的競合關係，貝富新能源認為，台灣已經有相當多專案採取固定式風機，但隨著時間發展，那麼浮式風場的重要性將會提升。

他們強調，固定與浮動並非競爭關係而是互補，這方面已經在國外得到驗證，如浮動風機可以填補固定風機所留下的「畸零地」。

而在市面上有許多浮台技術，考量到台灣海域會出現颱風、地震，海洋條件也與歐洲大不相同，是否有適合技術？貝富新能源說，浮台已經可以設計成抗颱等級，而他們注重於半潛式浮台，認為是應對台灣環境的最好技術。

貝富新能源總部位於西班牙馬德里，目前在全球九個地區開發離岸風電計畫，總裝置容量達24.6GW，其中，浮動式風場的開發裝置容量達20GW。貝富新能源欲於新竹外海、總裝置容量可達1GW的「九降風離岸風力發電計畫」，該處水深64公尺至96公尺，是較難建置固定式風機的深水區域。

離岸風電 西班牙 風力發電

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