重開國門 工總搭起台歐合作平台、共創新商機

為促進臺灣與歐盟各國在產業與經濟上之合作，協助我業者及公協會與歐盟產業聚落進行對接，全國工業總會在經濟部國際貿易局的支持下，和外貿協會、歐盟執委會、歐盟產業聚落合作平臺，以及歐洲經貿網等跨國單位共同於今(31)日舉辦2023年「臺歐盟商務與產業聚落論壇暨媒合活動」。

工總表示，自2018年就開始搭建台歐盟產業聚落合作平臺，並積極鼓勵我國公協會加入該平臺，近兩年，因COVID-19疫情使得相關活動停辦外，但台歐雙邊於歐盟創新週期間舉辦產業聚落的交流與媒合活動，已成為行之有年的傳統。2019年，我國產業聚落就曾在經濟部王部長的率領下，至法國里昂全球工業展(Global Industrie)，參加「臺歐盟產業聚落研討會與媒合會」，成果豐碩；並促成太空產業、雷射產業、美妝產業聚落與歐盟方面的持續交流與合作。

本次活動，在台歐雙方多個單位協作下，共邀集了來自德國、法國、西班牙、瑞典、波蘭、保加利亞、匈牙利與羅馬尼亞共七個國家11個歐盟產業聚落，以及13個我國產業聚落，共襄盛舉。其中包含：資通訊、半導體、數位產業、智慧製造、精密製造、太空、機器人、人工智慧、智慧城市、智慧移動、6G、化妝品、創新投顧與食品農工等領域的專家先進，在本次活動中進行對接。

我國重要產業公會幾乎傾巢而出，其中包含台灣半導體產業協會、台灣區電機電子工業同業公會、臺北市電腦商業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣區工具機暨零組件工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣電路板協會、台灣物聯網協會、台灣太空產業發展協會、台灣智慧城市產業聯盟、台灣麗谷產業創新聯盟與綠學院等。

工業總會代表黃博治顧問即表示：「工業總會於2018年與歐盟簽署《台歐盟產業聚落合作協議》時，雙方便已建立常態互動。工總並在貿易局的指導下，積極協助我國公協會加入「歐盟產業聚落交流平臺」(European Cluster Collaboration Platform, ECCP)成為會員。讓我國公協會能透過ECCP，建立與歐盟產業聚落或中小企業的常態性互動，並持續分享雙邊產業現況與技術發展，藉台歐雙邊合作對接，積極拓展雙邊國際市場。」

外貿協會秘書長王熙蒙則表示，台灣和歐盟作為重要的貿易夥伴，就算在過去兩年疫情的情況下，2021年雙邊貿易額亦達到640億歐元，總貿易額增長率則衝高至32.5%，台灣對歐盟的出口增長率更高達38.9%。而在2022年，台歐雙邊貿易額則達到700億歐元，貿易總額和台灣對歐盟出口的增長率更分別到達9.5%和9.8%。這些驚人的數字，代表台灣在歐盟供應鏈中的關鍵作用和我們貿易關係的彈性。王秘書長也相信，今天這場活動能夠為台歐雙邊貿易作出更高的貢獻。

歐盟執委會成長總署副總署長Maive Rute亦表示，很開心經歷了兩年多的疫情，台歐雙方終於又能夠有實體的交流活動。歐盟與台灣在這場論壇中，都有超過十個產業聚落參與，其中都是雙邊重視的電機電子、半導體、機械與智慧製造等產業聚落來進行交流。藉著今天的論壇與媒合活動，副總署長相信，台歐雙方作為重要的合作夥伴，未來雙邊一定能持續透過ECCP來進行更深度的交流。

後疫情時代重開國門後，臺北電腦展(COMPUTEX)與歐盟創新週(EIW)又一次盛大舉辦之際，「臺歐盟商務與產業聚落論壇暨媒合活動」於此兩大活動期間進行，不僅適時地接收了群聚效應，有更高的人氣；同時，也提供台歐雙邊產業聚落在「論壇活動」中，相互瞭解雙邊產業現況與合作方向；更讓雙邊聚落在多達百場的「媒合活動」中，深入探討個別聚落對接後的無限商機。

工總強調，本次訪台之歐方人員，多數為資通訊、半導體、數位、智慧製造、精密製造、機器人與人工智慧領域之產業聚落與中小企業，顯見歐洲廠商對我國電機電子、半導體與智慧製造等產業深具信心，也多有與我國廠商與公協會互動與交流的企圖。我國與歐洲國家產業多處於互補狀態，未來若能持續合作，必是強強聯手、互惠互利的局面。