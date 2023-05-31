便宜日圓將沒了？傳日本央行6月將有大動作 他：巴菲特2原因大動作布局

【撰文・跟著Yellow！學外匯！！】

純粹只是日本央行在耍廢，但不代表日本經濟很爛或是日圓真的很弱...

經濟成長

資料顯示，日本第一季經濟成長率，換算成季增年率達到1.6％，主要即是靠著消費者在耐久財與電器購買的支出增加。究竟是甚麼原因，能讓日本企業跟消費者在設備與耐久財的支出，都跟著擴大呢？

主要受惠於新冠疫情的緩和，讓防疫管制鬆綁之後，有入境旅客的快速拉抬，日本第一季入境旅客將近500萬人。

核心通膨

日本4月核心通膨率年增4.1%，創下40年新高，物價上漲對日本央行帶來升息壓力。

日本央行在6月16日召開的利率決議，高機率將日本10年期國債殖利率曲線控制區間上調50個基點至1%，這可能會讓日圓兌美元從目前約141附近推升至130，幅度約7%左右。

「日圓走強的短期風險正在增加，未來幾週可能升至130」。

時間回到5月17日，當天，代表日本大型股表現的日經225指數升破了3萬點關卡，不僅創下2021年9月以來新高，更逼近1990年8月以來的最高水平；同期間，反映日本整體企業表現的東證指數（Topix）也突破了2,127點，來到33年高位。

外資湧向日本

帶動日股創新高的一大功臣，是外資。根據日本財務省日前公布的統計資料顯示，今年4月，外資在日本股市總計買超4.98兆日圓，這個單月買超金額，創下自2005年1月日本開始統計外資動向以來的歷史最高紀錄。

要拆解這波熱潮，就不得不談到股神巴菲特。

巴菲特大動作布局日本之舉，主要原因有二：

不少分析認為，巴菲特、避險基金和私募股權公司等外資的先來後到，除了分散風險考量之外，另一原因，則是扣緊「日本經濟發展潛力」，而從短期來看，日本經濟的「潛力」，又與「低價」二字高度相關。

首先，是極度廉價的日圓。「日本現在真的、真的太便宜了！」在過去一年的日圓遽貶潮下，不僅是實體資產，所有「日本製造」、抑或是日本境內的民生消費與奢侈品價格，在海外人士看來，都比過去便宜了很多。

另一個推動日本經濟成長因素，是製造業的回流。今年4月初，日本知名被動元件大廠京瓷的社長谷本秀夫，對外宣布了一項投資新工廠的計畫。不只京瓷宣布「強勢回歸」，過去一年，如日本空調生產大廠大金工業、汽車大廠本田、電機製造商日立製作所、數位相機組裝大廠佳能、成衣製造商WORLD與TSI控股等，都紛紛表態欲將部分及多數產能移回日本。

結論

這次能不能夠再賺一波美日、黃金，就看大家判斷進場時機的智慧，但不可否認的甜蜜進場點已經出現，就看頂不頂得住美元再升息的市場預期壓力。

Y大預測的2023年美日來到122依舊沒有改變。

作者：跟著Yellow！學外匯！！

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：傳日本央行6月將有大動作 日圓匯率上看...