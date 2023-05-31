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南亞配發現金股利3元 董座吳嘉昭：電子業需求8、9月開始回升

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
南亞董事長吳嘉昭預估，下半年電子業自8、9月起需求可望回升。記者魏鑫陽／攝
南亞董事長吳嘉昭預估，下半年電子業自8、9月起需求可望回升。記者魏鑫陽／攝

南亞（1303）今（31）日召開股東會，會中承認營業報告書、財報等並決議配發現金股利3元。展望今年，董事長吳嘉昭表示，全球經濟體質仍然偏弱，上半年電子業營運雖有壓力，但在各國持續推動新能源車的政策下，預估下半年電子業自8、9月起需求可望回升。

吳嘉昭指出，南亞經營項目，主要有電子產品、化工、聚酯、塑膠加工等四大類。在電子材料方面，由於電腦、手機及宅經濟相關產品需求下滑，供應鏈以去化庫存為優先，以致各項產品銷售量衰退。雖然整體獲利仍然不錯，但與110年高峰比較，相對減少。

今年上半年電子業營運，雖仍然有壓力，但在各國持續推動新能源車的政策下，將加速鋰電池發展，加上AI、5G通訊、伺服器及風電建設與相關創新應用，下半年電子業需求預估自8、9月開始可望回升。整體而言，今年全球經濟體質仍然偏弱，另，美國針對中國科技業的禁令趨嚴，將對供應鏈產生影響。

塑膠加工產品方面，持續研發新用途、新材質、符合環保潮流及特殊規格產品，並進行產線整併，導入自動化監控設備，提高生產效率，另外，藉由推動電子商務及網路行銷，全面拓展市場，雖然受疫情干擾，仍然有穩定的獲利。

化工產品方面，大陸實施嚴格的清零政策，加上全球高通膨及升息，減弱民眾購買力，景氣急凍，而且石化新產能持續開出，市場競爭加劇。其中，乙二醇台灣及美國廠部份產線停產，以因應疲弱的市況；丙二酚也受到同業新產能持續投產，加上需求減少的影響，化工產品整體獲利衰退。

至於聚酯產品方面，受通膨影響，服飾及汽車內裝等終端消費萎縮，整體獲利不如上一年度，只有美國南卡廠因為具有良好的競爭力，維持穩定獲利。本公司為拓展纖維產品應用領域，積極投入研發寶特瓶回收、織物回收等相關產品，並朝全聚酯可回收用途發展，以掌握回收再利用、循環經濟商機。

南亞去年合併營收3,551.83億元、年減13.7%；稅前盈餘475.5億元、年減54.0%，每股稅後純益（EPS）4.05元；股東會通過配發現金股利3元。

南亞今召開股東會，由董事長吳嘉昭（中）主持。記者魏鑫陽／攝
南亞今召開股東會，由董事長吳嘉昭（中）主持。記者魏鑫陽／攝

電子業 股東會 新能源車

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