4產業移工鬆綁 勞團批：擴大剝削

為解決缺工問題，勞動部上周預告調整聘僱移工資格，擬放寬製造業、營造業、農業及機構看護工等四大產業移工，預估增加二點八萬名移工。趕在昨預告期最後一天，移工團體到勞動部抗議，批評政府持續以廉價勞動條件來因應產業缺工，無疑是「請鬼拿藥單」，非但無助解決缺工，更擴大剝削。

除放寬部分製造行業引進移工核配比，也新增放寬製造業雇主承接國內移工增額五％彈性機制。台灣國際勞工協會成員許惟棟表示，移工之所以轉出後難找到工作，是因仲介以買工費、介紹費壟斷就業市場，勞動部應對症下藥，處理私人仲介制度沉痾。

這次也首度開放營造業民間工程聘僱移工。台灣國際勞工協會成員研究員陳秀蓮指出，除營造業本勞與移工同工不同酬，也有許多勞資爭議，在勞動處境無法改善前，勞動部開放民間工程聘雇廉價移工，等於是幫營建業者省荷包。

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華則說，農業移工工時長、薪資低，沒有加班費，也不是勞保強制投保對象，不思改善，只想進一步擴大，恐難改善農業缺工。

勞動部回應，為協助解決產業缺工問題，經邀集勞資學政代表召開兩次會議討論，本次放寬的四大產業均適用勞基法規定，且新增製造業雇主國內承接額外五％名額彈性機制，可提高移工在國內轉換工作的機會。