快訊

瑪娃今風雨明顯 東北部、北部山區須防豪大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4產業移工鬆綁 勞團批：擴大剝削

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣移工聯盟昨天指出，勞動部放寬四大產業移工配額，但並未思考到血汗勞動等問題，更可能導致失聯外籍勞工的增加。記者曾原信／攝影
台灣移工聯盟昨天指出，勞動部放寬四大產業移工配額，但並未思考到血汗勞動等問題，更可能導致失聯外籍勞工的增加。記者曾原信／攝影

為解決缺工問題，勞動部上周預告調整聘僱移工資格，擬放寬製造業、營造業、農業及機構看護工等四大產業移工，預估增加二點八萬名移工。趕在昨預告期最後一天，移工團體到勞動部抗議，批評政府持續以廉價勞動條件來因應產業缺工，無疑是「請鬼拿藥單」，非但無助解決缺工，更擴大剝削。

除放寬部分製造行業引進移工核配比，也新增放寬製造業雇主承接國內移工增額五％彈性機制。台灣國際勞工協會成員許惟棟表示，移工之所以轉出後難找到工作，是因仲介以買工費、介紹費壟斷就業市場，勞動部應對症下藥，處理私人仲介制度沉痾。

這次也首度開放營造業民間工程聘僱移工。台灣國際勞工協會成員研究員陳秀蓮指出，除營造業本勞與移工同工不同酬，也有許多勞資爭議，在勞動處境無法改善前，勞動部開放民間工程聘雇廉價移工，等於是幫營建業者省荷包。

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華則說，農業移工工時長、薪資低，沒有加班費，也不是勞保強制投保對象，不思改善，只想進一步擴大，恐難改善農業缺工。

勞動部回應，為協助解決產業缺工問題，經邀集勞資學政代表召開兩次會議討論，本次放寬的四大產業均適用勞基法規定，且新增製造業雇主國內承接額外五％名額彈性機制，可提高移工在國內轉換工作的機會。

移工 勞動部

延伸閱讀

台泰勞工會議落幕 加強查處網路非法媒介

該不該廢除巴氏量表？ 勞動部：擬朝簡化流程、擴大免評研議

缺工鬆綁移工配額遭指鬼藥單 勞部：調整有共識

菲移工誤陷網女愛情詐騙 警一句英語點醒保住1萬積蓄

相關新聞

4產業移工鬆綁 勞團批：擴大剝削

為解決缺工問題，勞動部上周預告調整聘僱移工資格，擬放寬製造業、營造業、農業及機構看護工等四大產業移工，預估增加二點八萬名...

景氣差 企業職缺數大減

主計總處昨天公布二月事業單位人力雇用狀況調查，去年下半年起景氣急凍，廠商用人需求保守，整體工業及服務業職缺數廿一點六萬個...

金仁寶董座許勝雄：經濟嚴重外冷內溫

金仁寶集團董事長許勝雄昨（30）日示警，美中貿易戰全球開打，許多產業發生興衰，讓大企業面臨考驗，隨世界面臨的考驗日漸加劇...

疫後缺工 航空、餐飲也盼勞部補助

疫後部分產業缺工嚴重，勞動部砸十億元推「疫後改善缺工擴大就業方案」，從獎勵勞工就業、鼓勵雇主進用兩大面向著手，目標促進兩...

前景不明 羅智先：好好過每一天

企業老闆如何看待今年的景氣呢？統一超董事長羅智先昨天表示，「沒辦法看，現在看年初的觀察，沒有一樣準，只能好好過每一天。」...

景氣急凍 企業用人大減

主計總處昨（30）日公布2023年2月企業人力雇用狀況調查，以及2022年經常性薪資調升情形，因去年下半年起景氣急凍，影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦