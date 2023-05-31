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疫後缺工 航空、餐飲也盼勞部補助

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

疫後部分產業缺工嚴重，勞動部砸十億元推「疫後改善缺工擴大就業方案」，從獎勵勞工就業、鼓勵雇主進用兩大面向著手，目標促進兩萬人就業，六月十五日上路，方案試辦一年。據了解，除了喊很久的觀光旅宿業，航空業地勤人員、餐飲業皆有意提案申請。

「疫後改善缺工擴大就業方案」針對疫後嚴重缺工影響產業營運的業別及職務，設定合理薪資條件，才能納入專案服務。勞動部最高每月提供一點三萬元就業獎勵金，最長發一年；雇主端則發給最高四點五萬元的先顧後訓自訓指導費。

勞動部官員透露，除觀光旅宿業外，交通部也反映航空公司地勤人員缺工，經濟部則提到不少餐飲業者反映缺人，內政部營建署、教育部體育署也分別提及營建業、高爾夫球場人員缺人。將再開會會商。

不過政大勞工所教授成之約認為，就業獎勵只能提供短期誘因，根本仍須取決雇主是否願意在獎勵期限截止後維持薪資福利待遇。

勞動部 薪資

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