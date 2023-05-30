景氣遇亂流！今年加薪廠商僅28.2% 下探三年最低

主計總處今（30）日公布事業單位人力僱用狀況調查，2022年調升經常性薪資的廠商占33.3%，為近22年最高紀錄，調薪員工人數占39.6%，其中加薪比率最高的行業以金融及保險業76.1%最高。但，今年因景氣遇亂流，影響廠商加薪意願，今年3月底止，已經加薪或打算加薪廠商28.2%，比例為近三年最低。

主計總處資料顯示，就部門別觀察，工業部門有36.6%廠商調升經常性薪資，高於服務業部門的32.1%。若加計年資晉級加薪情形後，工業部門為41.2%，亦高於服務業部門的37.3%。調升經常性薪資的員工人數比率方面，工業部門為47.2%，亦高於服務業部門的34.2%。

至於各行業調薪的廠商比率以金融及保險業76.1%最高，電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業、製造業均逾四成。以調薪人數比率觀察，以電力及燃氣供應業93.6%最高，礦業及土石採取業、金融及保險業、製造業均逾五成，而藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業、不動產業則均不及二成五。

而截至今年3月底，2023年已調升或預計調升經常性薪資的廠商占28.2%，尚未決定者占34.8%，不調整的廠商占37.0%；員工人數規模100人以上廠商，已調升或預計調薪之比率則逾六成。規模愈大的廠商調升經常性薪資情形愈普遍，員工調薪比率也愈高。