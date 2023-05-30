你加薪了嗎？官方調查去年33.3%廠商加薪，比例創22年最高

主計總處今天發布事業單位人力僱用狀況調查，今年因景氣遇亂流，影響廠商加薪意願，今年3月底止，已經加薪或打算加薪廠商28.2%，比例近三年最低。但是去年則延續前年經濟情勢佳，實際有加薪企業33.3%，比例是22年來最高。其中加薪比率最高的行業以金融及保險業76.1%最高。

主計總處調查發現，截至3月底，112年已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）之廠商占28.2%，其中已經調薪者占19.7%，調幅以 3%至未滿 6%者占15.8%居多；預計於112年底前調升者占8.5%，其中調幅已定者占 3.4%，調幅未定者占 5.0%。另未決定及不調整之廠商比率分別為 34.8%及 37.0%。

就員工人數規模觀察，員工500人以上、100人至499人廠商112年已調升或預計調升經常性薪資之比率分別為68.2%及60.1%較多，9人以下廠商降至25.5%。整體而言，員工人數規模100人以上廠商，已調升或預計調薪之比率逾6成。

至於111年調升經常性薪資廠商占33.3%，調薪員工人數占39.6%，若加計年資晉級加薪的情形，調薪廠商占 38.4%。

主計總處表示，111 年延續 110 年數位產品及終端需求穩定成長，並隨著疫情逐漸趨緩，全年工業及服務業調升經常性薪資之廠商占33.3%，較110年增加3.0個百分點，其中調薪員工人數5成（含）以上之廠商比率為22.0%，較

110年增加1.7個百分點，平均每人調薪幅度以3%至未滿6%者占17.3%最多；全年調升經常性薪資的員工占39.6%，較110年增加2.6個百分點。

工業部門調升經常性薪資之廠商占36.6%，高於服務業部門的32.1%。就部門別觀察，工業部門有36.6%廠商調升經常性薪資，高於服務業部門之32.1%。調升經常性薪資的員工人數比率方面，工業部門為47.2%，亦高於服務業部門之 34.2%。

各行業調薪之廠商比率以金融及保險業76.1%最高，電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業、製造業均逾 4 成。以調薪人數比率觀察，以電力及燃氣供應業93.6%最高，礦業及土石採取業、金融及保險業、製造業均逾5成，藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業、不動產業則均不及2成5。