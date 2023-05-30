全球首創即時高擬真3D互動系統 現身2023 COMPUTEX展

想體驗一場虛實互動的足球賽嗎？只要到2023台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）工研館，就可透過全球首創「即時高擬真3D互動系統」，化身為足球射門員與守門員，與臺北捷運文化宣導大使「柴語錄」，一起拚搏互動，成為最厲害的「辣」個球員！

工研院在經濟部技術處補助下研發的「即時高擬真3D互動系統」，投入高擬真、可即時互動的3D內容互動服務，透過情境式互動體驗，展現智能系統整合的技術實力，這些有趣的智慧生活科技新應用，都在今（30）日登場的COMPUTEX工研館，歡迎感受AI人工智慧與相關科技開啟智慧生活新面貌！

2022年顯示科技產值合計達1.27兆元，僅次於半導體產業，依工研院產科國際所研究資料表示，潛在的智慧顯示應用新商機規模，到2027年將可達年1,700億美元。

經濟部技術處表示，經濟部積極推動顯示產業進行智慧化應用、實際導入場域驗證，補助工研院研發「即時高擬真3D互動系統」，該系統有三大特色。一、「2D轉3D成像技術」：以AI技術將一張2D影像快速轉換成3D人物模型。二、「智能化即時3D虛實影像融合技術」：透過P1.56（Pitch 1.56mm）小間距Mini LED裸視3D顯示器，以及高擬真3D顯示技術方法創造出蒙娜麗莎效應，讓觀眾可在不同角度看到不同的成像效果。三、「AI即時肢體辨識互動技術」：透過影像感測模組搭配AI肢體辨識技術，可精準偵測人體33個關節點資訊，再依據即時肢體型態樣貌分析技術，精準呈現踢球（足部）與防守（手部）細微動作，讓民眾在裸視3D顯示器的呈現內容中，以更直覺、更友善的肢體操控方式，邁入體感操控新世代。