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侯友宜談核能是選項 王美花：新北核廢料處理延宕多年

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

總統大選戰將備位，各黨對於國家能源政策均有所指教。國民黨總統參選人侯友宜日前表示，核能是選項之一。然而，經濟部長王美花則說，過去新北市府迄今未通過核一廠及核二廠的乾貯存設施，如今說支持核能，但核廢料處理設施耽誤十幾年，那就也知道核廢料處理困難點。

王美花說，核一、核二乾貯存設施都還沒辦法完成，核二一號機更是因為燃料棒無法從燃料池拿出來導致必須提前退役。台電與新北市府還因此打訴訟，迄今判決都是台電勝訴，可見新北市府一直以來都對於核廢料處裡有意見。

另外，有關於副總統賴清德提倡核能電廠可以緊急使用，是否可能考慮讓核三廠延役？

王美花說明，如果台灣發生如學生所說的緊急情況，那麼核子反應爐啟用要經過核安主管機關原能會及國會說明。

對於若台灣因為戰爭導致燃煤跟天然氣運輸中斷，王美花說，如果發生極端狀況，這在國安上都會有推演，但細節都不方便說明。她認為，發生戰爭狀況都不會是單純的能源問題，還會影響到全球供應鏈及經濟，「我想負責任的國家應該不會輕易的來做。」

核能電廠 王美花 核廢料

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