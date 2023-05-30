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鄭文燦遭抹黑 陳建仁：感到痛心並支持提告

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關行政院副院長鄭文燦國民黨指控與im.B主嫌有互動，對此，行政院長陳建仁表示，支持鄭副院長提出法律的行動來遏止抹黑，並且來維護他自己的清白。

針對糟國民黨質疑與im.B主嫌關係匪淺，鄭文燦辦公室昨日發表聲明強調將要提告，鄭文燦今日也在臉書上再度重申，今天早上已請委任律師完成提告。「我已多次說明，國民黨抹黑從未拿出任何證據，純粹是無中生有，為了政治鬥爭而捏造事實。如果國民黨有掌握證據，歡迎提供給檢調，我絕對禁得起檢驗。」

陳建仁對於鄭文燦的提告舉動也表示支持，並表示，關於鄭文燦被抹黑、造謠的這件事情，相當地痛心，鄭文燦也一再地對外加以澄清，但是有心人士仍然不斷地持續造謠，所以支持鄭副院長提出法律的行動來遏止抹黑，並且來維護他自己的清白。

至於關於打詐的工作，陳建仁則說，實際上無論是在法制面、在組織面，或者在技術面方面，政府都不斷地精進，今天也就是最好的一個例子，有業界主動來跟政府合作，做好打詐的工作。明天就要成立行政院的打詐專責辦公室，感謝立法院通過打詐五法，政府會透過這些方式來盡最大的努力，遏止囂張的詐騙行為，保障我們國人的身家安全。

國民黨 鄭文燦 陳建仁

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