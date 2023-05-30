元大金首開先例創新反詐 股東會通知書兼做防詐文宣

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）於29日與內政部警政署刑事警察局簽署「金融反詐大連線資安阻駭齊聯防」合作意向書，元大金控總經理暨元大銀行董事長翁健指出，元大金控今年首創業界先例，在下週五、6月9日舉行的元大金股東會通知書上，印製防詐宣導，後續也將在各通路據點及數位平台加強反詐騙宣導，透過元大金集團一年逾4,000萬次的客戶接觸點，精準投放詐欺宣導，更全面的識詐及阻詐。

翁健在簽署典禮致詞時指出，元大銀行以公平待客原則為核心，積極落實臨櫃作業關懷客戶的服務機制，去年元大銀行成功攔阻詐騙共337件，金額近新台幣1.9億元，其中單筆最大金額約500萬元，亮眼的阻詐成果也獲得行政院表揚。另外，元大銀行也加入刑事警察局「鷹眼識詐聯盟」，期能透過涉詐情資交換，及早發現潛在被害人、減少損失，強化金融防護網絡功能，遏止非法金流。

元大金控 詐騙 警察

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