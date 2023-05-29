經濟部發布當前經濟情勢概況 全球經濟下行風險仍在

經濟部統計處今（29）日發布「當前經濟情勢概況」，由於全球經濟受通膨及升息影響，終端需求續疲，客戶持續調整庫存，加以國際原物料價格走低，我國4月出口及製造業生產指數分別年減13.3%、23.5%。

民間消費方面，受惠清明連假效應與母親節檔期挹注，實體店購物人潮明顯回升，外出用餐消費動能增加，加以上年同月國內疫情急遽升溫，比較基期較低，推升4月零售業、餐飲業營業額，分別年增7.5%、31.4%。

另，在國外經濟部分，經濟部指出，國際預測機構S&P Global 5月15日最新預測，2023全年經濟成長率2.3%，與上月持平。以主要國家觀察，美國下修0.2個百分點，而香港上調1.3個百分點， 中國大陸、歐元區亦各上調0.2、0.1個百分點，日本、南韓、新加坡均持平。

關於未來經濟情勢發展，經濟部表示，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續擴增，有助於挹注接單動能，惟俄烏戰爭膠著、通膨升息壓力猶存，以及美中科技戰持續僵持，均加深全球經濟下行風險，恐抑低外銷訂單及國內生產成長表現，需持續觀察並審慎因應；零售業及餐飲業適逢母親節與謝師宴的送禮採買、聚餐旺季，加以上年同月因國內疫情攀升約制內需消費力道，致基期偏低，預期營業額可望延續成長態勢。