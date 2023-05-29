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君帆工業布局綠能風電及精準健康產業 陸續開花結果

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
君帆投入醫療產業ODM油壓缸，今年取得牙科診療椅相關醫療輔具訂單。君帆提供
君帆投入醫療產業ODM油壓缸，今年取得牙科診療椅相關醫療輔具訂單。君帆提供

君帆工業（4584）去年每股稅後純益3.61元，股東常會今(29)日通過配發2元現金股利，會中並完成董事全面改選，董事長胡進財獲選續任；他表示，君帆近幾年布局風電及精準健康產業陸續開花結果，將持續挹注營運成長動能。

其中，政府積極打造台灣離岸風電國家隊，切入亞太風電產業鏈，讓台灣風電產業輸出國際。君帆於去年取得西門子歌美颯內部QHSE供應鏈管理的訪廠認證，環安、品質與供應鏈管理制度受到認可，成為15家離岸風電國際及本土供應鏈之一。

胡進財指出，目前君帆為西門子公司風力發電風扇伺服精密控制系統的台灣本土供應商。另外，君帆在具有「AS9100：航太、國防工業品質管理系統」體系下，也計劃跨足國防及戰略產業。

值得注意的是，君帆新投資的永科二廠一期工程已於去年7月完工，新廠主要布局醫療、船舶及行走機械等領域，也是為2025年風電相關產品量產作好準備，規劃最大年產值可達4.5億元、約為台南廠的1.5倍。

而在精準健康產業方面，政府開發精準預防、診斷與治療照護系統，並發展精準防疫產品與拓展國際生醫商機，將台灣防疫品牌推向全球。

君帆投入醫療產業ODM油壓缸，已取得中國大陸最大醫療設備廠的手術台訂單，並提供手術台和電腦斷層掃描儀用油壓缸給日本客戶，預計今年取得牙科相關醫療輔具訂單。

君帆去年合併營收10.45億元、年減8.0%，主要受中國大陸疫情封控影響，稅後純益0.92億元、年減25.1%，每股稅後純益3.61元。今年前四月合併營收3.05億元、年減18.6%；法人估，君帆今年下半年營收可望優於上半年，全年營收較去年小幅成長。

君帆為油壓缸製造設備供應大廠，生產基地位於台南永康科技工業園區及大陸江蘇無錫。其油壓缸與油壓元件已廣泛應用於生活中各式需大批量製造的生產產線，如汽車用輪胎等，產品銷往美、日等國，全球客戶超過2,000家。

目前，君帆也是亞洲最大輪胎硫化機油壓缸供應商，市占率55%，全球輪胎品牌業者如Michelin(法國)與Maxxis(台灣)，皆為其主要終端客戶。

離岸風電 營收

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