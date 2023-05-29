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數發部應有法可管 學者：速立數位三法

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
二十一世紀基金會副執行長周韻采（中）與跨黨派民眾黨立委張其祿（左）與國民黨王鴻薇（右）29日召開記者會，呼籲訂定數位法規。（張其祿提供）
二十一世紀基金會副執行長周韻采（中）與跨黨派民眾黨立委張其祿（左）與國民黨王鴻薇（右）29日召開記者會，呼籲訂定數位法規。（張其祿提供）

數發部不能沒有新法規！二十一世紀基金會副執行長周韻采29日召開記者會說，面對網路詐騙、盜賣個資狀況猖獗，數發部業務需要新法規，呼籲針對數位市場、數位服務與媒體議價，推動數位法規與治理。民眾黨立委張其祿與國民黨王鴻薇也到場表示支持。

數位法規嚴重落後

「數位發展部只管輔導，不管監理，是非常荒謬的事情，」政治大學法學院教授王立達直呼，民眾難以容許政府部會只想當白臉，卻不願意大刀闊斧管制產業。

周韻采表示，歐盟已針對數位治理與資安等議題，訂定了數十條法律，範疇相當廣泛，隨著AI崛起，假新聞、資安問題只會愈來愈嚴重，但台灣政府卻相當落後。她呼籲，在歐盟諸多法案中，特別呼籲政府先針對《數位市場法》、《數位服務法》與《媒體議價法》，研擬推動三合一法案。

她強調，該法案與去年充滿爭議的《數位中介法》最大的不同是，新法案「抓大放小」，只針對超大平台業者需要進行法遵的工作，才不會出現政府箝制言論自由的疑慮。

詐騙案無部會負責

張其祿表示，台灣雖然有主責數位平台的部門，但卻沒有數位治理與監視的新法規，明訂各機關的主責範疇。他舉例說，如im.B詐騙案該由哪個部會負責，至今仍是未知數，只見部門間互踢皮球，顯見治理與法律的空洞。

王鴻薇說，數位發展部成立一年多，但與數位平台與產業的法規卻付之闕如，「是相當畸形的發展」。二十一世紀基金會對此已召集眾多學者研擬《數位服務法》的版本，她也會在立法院全力支持。

她指出，該數位服務法案的內容包括數位服務、消費者保護與新聞議價三大面向，希望能夠結合其他立委的意見，快速推動修法。王鴻薇說，數位平台缺乏管理，導致亂象叢生，她呼籲行政院也應跨部會提出相關配套與修正措施。

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