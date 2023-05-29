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美商務部長：印太經濟架搆已就供應鏈預警達成協議

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社，美國商務部長雷蒙多5月29日表示，印太經濟架搆14國的貿易部長已基本完成一項使供應鏈更具彈性且更安全的協議談判。

雷蒙多在印太經濟架搆（IPEF）貿易部長會議後的記者會上表示，上述協議呼訏各國成立委員會，負責協調供應鏈活動，並設立危機應對網路以曏IPEF國家發出供應鏈中斷的早期預警。該協議將為IPEF國家提供緊急溝通渠道，以在供應鏈中斷期間尋求支持，在危機期間更緊密協調，最終更加快速地恢復供應。美商務部表示，供應鏈協議還包括成立一個新的勞工權利諮詢委員會，旨在提高供應鏈中勞動標準，委員會將由政府、勞工和雇主代表組成。

由美國商務部主導的供應鏈協議是IPEF成立一年來的首個具體成果。據悉，供應鏈問題僅是IPEF的四大議題之一，其他議題如貿易、氣候轉型、勞工和包容性更為復雜，預計需要更長時間進行談判。

5月17日消息，在新加坡擧行的印太經濟框架 (IPEF) 第三輪談判中，美國等參與者討論了加強關鍵鑛物和半導體供應鏈的問題，聲稱應建立穩定的供應體系，擺脫對中國的依賴，美國政府16日發表的聲明宣佈，它在談判中上取得了重大進展，有望在後續的部長級會議中形成初步文件。

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