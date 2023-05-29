景氣差 Q1製造業產值年減13.59%、連二季負成長

經濟部統計處今（29）日發布2023年第1季製造業產值4兆2,151億元，較上年同季減少13.59%，為連續二季負成長。經濟部表示，主因受到全球經貿動能趨緩，終端需求緊縮，產業鏈持續進行庫存調整，廠商產能利用率下滑所致。

在資訊電子產業方面，電子零組件業結束自2019年第4季以來連續13季的正成長，較上年同季減少16.85%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，致產值滑落至7,786億元，年減11.22%，面板及其組件業因TFT-LCD面板應用市場需求仍顯疲弱，加上產品價格低於上年同季，致產值年減46.52%；電腦電子產品及光學製品業受惠伺服器及網路通訊設備需求暢旺，以及廠商擴增國內產能，產值年增5.15%，連續18季正成長。

傳統產業方面，則因下游產業需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，廠商採取歲修或減產因應，致化學材料及肥料業、基本金屬業產值分別年減28.10%、20.01%，機械設備業亦年減18.60%，主因全球經濟成長放緩，客戶對後市謹慎觀望，投資轉趨保守；汽車及其零件業因多款新車上市催升買氣，加以車用晶片短缺問題緩解，產值年增3.39%。

經濟部說明，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2023年第1季製造業生產指數82.04，較上年同季減少17.68%，為連續三季負成長。

展望未來，經濟部表示，全球經濟持續受通膨及升息影響，終端需求仍顯疲弱，加上俄烏戰爭、美中科技爭端未見緩解，恐抑低我國製造業生產表現，惟高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用延續，可望挹注我國製造業生產成長動能。