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手機掌握職災重建大小事 勞動部推職災守護APP今上線

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為提供職災勞工更便捷安心的數位服務，勞動部財團法人職業災害預防及重建中心開發建置「職災守護APP」，即日起正式上線啟用。「職災守護APP」具備簡易服務申請、便民查找醫療資訊及情境式選單等三大特色，職災勞工若有需求，只要透過「職災守護APP」提出服務申請，中心將由專人進行一對一的服務與轉介，並進行後續的個案進度追蹤，24小時陪伴職災勞工，協助勞工儘快重返職場。

自2022年勞工職業災害保險及保護法通過後，擴大納保範圍，強化職災預防及重建工作，勞動部為此新成立財團法人職業災害預防及重建中心，推展國家規劃之職業災害預防與重建政策，並進一步整合相關服務資源，提供職災勞工更暖心周延的服務，先前已推出Line官方帳號(https://lin.ee/wo0HzEa)，範圍涵蓋職業傷病診治及重建服務，亦提供即時的職業安全衛生訓練課程資訊，多方擴大服務量能。

由職業災害預防及重建中心建置的「職災守護APP」即日起正式上線，歡迎民眾多加利用，其中APP提供簡易服務申請功能，若勞工發生職災需要協助，第一時間即可透過APP系統尋求協助，本中心將進行一對一的專人服務與轉介，並針對職災勞工的需求，適時提供家庭關懷支持，或給予復工協助及轉介職業訓練、就業服務，盡最大的努力協助職災勞工度過難關。

本中心亦協助提供整合性的職業傷病諮詢服務，並適時轉介、協助掛號、提供職災勞工個管服務及辦理職業病通報等事項，「職災守護APP」上亦提供相關醫療資源查詢，若民眾懷疑自身傷病可能是執行工作導致時，可至全國職業傷病診治醫療機構，尋求「職業醫學科」協助，職業醫學科醫師將協助診斷傷病與工作之相關性，並提供合適的診斷治療及復工建議。民眾也可多利用「職災守護APP」查詢離家近的職業傷病診治醫療機構，就近尋求幫助。

此外，「職災守護APP」亦提供情境式選單，尤其是若發生職災，不少勞工也擔心能否繼續回到原公司工作，財團法人職業災害預防及重建中心表示，每個意外的職業災害造成勞工本身及家庭生命財產的損失難以估算，醫療及復健的過程都是漫長且艱辛的一條路，為使其權益受到保障，家庭功能逐漸恢復，得以順利重返職場穩定就業，中心將由專人協助職災勞工進行職業傷病診治及重建諮詢與個案服務，藉由勞動權益、災保給付、復工協助、社福資源等協助或資源連結，一同度過難關。中心希望透過「職災守護APP」，強化對職災勞工多面向的協助，全天候陪伴職災勞工，讓勞工更安心。

職災

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