已停機核能機組緊急使用 經濟部回應了

金管會推動「開放銀行」（Open Banking）政策，執行重點朝向帶動形成跨領域生態圈的方向發展，連大型的國家級醫院都已成為開放銀行擴張醫療生態圈的新場域。對民眾來說最有感的是「點數」的回饋，亦即民眾在該醫療生態圈裡的付款、消費行為，都可以獲贈點數，換取該體系的資源或是線上服務。

2023-05-28 11:00