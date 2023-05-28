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已停機核能機組緊急使用 經濟部回應了

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

賴副總統今日座談時提到停機核電機組緊急狀態使用，經濟部晚間表示，由於核一廠、核二廠用過燃料棒仍置於爐心，考量場地現址及整體核能安全，台電公司仍針對核一、核二廠反應爐安全及相關設備，進行一切必要的維護工作，以合乎核安標準。

經濟部指出，台電公司持續透過增氣、展綠等能源轉型政策，持續提升供電量的淨增加，並透過彈性靈活的機組調度，確保日夜尖峰時段供電無虞。

經濟部說，至於若發生如學生提問所提及的封鎖，或嚴重天災等極端外部因素導致緊急狀態，而有所謂緊急使用情況，因牽涉核子反應器設施管制法的法規規範以及核安規範，則需進一步與管制主管機關及核安專家，研商安全有序之機制，甚至進而由國會進行後續討論，取得社會共識。

經濟部 供電

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