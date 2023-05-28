詹文男攜手龔明鑫 邁向碳排淨零綠色轉型

「數位轉型學院」的「大師543」單元，本周請來國家發展委員會主委龔明鑫，暢談國家綠色轉型的理念與政策。龔明鑫首先從今年年初的智慧城市展及淨零城市展，兩個轉型展談起。

龔明鑫表示，智慧城市展及淨零城市展，全世界大概有100多個城市來參加，外賓超過1,500人以上，跟其他世界上其他類似的展覽比較，台灣應該是最有看頭。因為其他國家的展示，大部分都還停留在說法與概念，但台灣產業已經有很多實際落地的解決方案可以現場展示，因此國人應該對我們的產業有信心，未來在轉型上路徑的目標雖然艱難，但在大家一起努力，應該可以順利達成。

數位轉型學院院長詹文男也請教龔明鑫，台灣在淨零碳排上最大的挑戰是什麼?，龔明鑫表示，根據統計，目前已經有超過130個國家宣示淨零排放，更有超過240個城市、800多個企業承諾淨零，顯示淨零已是全球的目標，世界正以實際行動落實淨零轉型，台灣不能落後。

為了與國際接軌，國發會在2022年3月提出2050年淨零排放路徑，預估在2030年之前投入近9,000億元的預算，預計實現減碳量7,200至7,600萬噸，占台灣2020年29%排碳量，預估可帶來民間投資4兆元，創造5.9兆元產值，同時帶動55萬個就業機會。

龔明鑫提及，淨零沒有最終的方案，只有更好的方案，所以會持續積極推動，並表示國發會做為國家重大計畫規劃、審議、管考單位，未來重大建設計畫都必須要做淨零的審議工作，亦即須提出淨零的想法跟設計才可通過。

至於在企業減碳部分，龔明鑫表示，將以先大後小、以大帶小為原則，幫助中小企業提高淨零的能力，除了經濟部與環保署設立的輔導團規模擴大之外，也將提出稅收減免、改善系統補助以及貸款利息補貼等協助計畫。

龔明鑫指出，減碳要求雖是先從大企業開始，但中小企業在供應鏈中也同樣會遇到智慧化、低碳化與淨零化挑戰，政府設立的輔導團也會提供顧問診斷或是針對經費或是貸款上的協助。

而為了實現2050淨零轉型，也將修正法律及法規命令，發展生質能、地熱、海洋能、氫能等新興技術，龔明鑫表示，雖然經費比較多是在風光、節能運具等，但也會有許多經費挹注在科研跟示範性實驗，期望在2030年之前的這段時間能與先進國家合作，儘速研發並落實新科技。

除了發布淨零排放路徑規劃，政府更透過跨部會合作及社會溝通，完成「十二項關鍵戰略」行動方案草案研擬，讓淨零轉型不再只是口號；並在2023年2月公布的「氣候變遷因應法」中，將淨零排放目標入法，展現實現淨零轉型的決心。淨零轉型12項關鍵戰略，包含風電／光電、氫能、前瞻能源、電力系統儲能、節能、碳捕捉利用封存、運具電動化無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等（細部計畫（含英文版）可以在國發會網站搜尋下載）。