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黃仁勳：善用AI創造驚奇事情 1111：新鮮人職缺增32%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
111學年度台大畢業典禮，邀請美國繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓。（圖／截取自台大官網直播）
111學年度台大畢業典禮，邀請美國繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓。（圖／截取自台大官網直播）

111學年度台大畢業典禮是校長陳文章就任台大校長後，首次主持畢典，他以「揚帆待發 勇於追夢」送給同學當畢業證言，並邀請美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、AI教父黃仁勳擔任致詞嘉賓，為畢業生們勉勵與祝福。

陳文章表示，台大所培育的學生必須要有與時俱進的新面貌，除了要具備學系所專業、數位素養及跨域知識的硬實力外，也要有著無畏挫折、正直誠信、團隊合作和利他感恩的心態。

AI教父黃仁勳致詞時先以閩南語向台大生問好，隨後全程以英語致詞。他首先說明當初創業的困難與遇到的羞辱。黃仁勳表示，人工智慧將創造以前不存在的新工作，人工智慧將改變每個工作，增強程式工程師、設計師和製造商的規劃能力，每個公司和你必須學會利用人工智慧的優勢，用人工智慧做一些驚人的事情。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，當今的就業市場競爭越來越激烈，新鮮人即早規劃並充分準備面試變得至關重要，建議新鮮人善用各種線上工具和資源，例如，1111職務大辭典與薪資公秤，以了解不同職業的工作內容和市場的薪資待遇，通過對目標行業的深入了解，可以更了解該行業的要求和趨勢，並準備應對相關面試問題。此外，可利用不受時間地點限制的「線上徵才博覽會」，獲得更多新鮮人的求職資訊。

陳尹柔指出，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前工作機會數達65.4萬，其中社會新鮮人能應徵的「無經驗可」工作機會數，單日（5月20日）高達43.8萬，相較去年同期成長32%。又以產業分析職缺成長排名，前三名為資訊/軟硬體、餐飲/旅遊、業務/客服門市。

因應畢業求職潮來襲，1111人力銀行開設2023大學聯合校徵專區(1111.com.tw/campusr/?tab=5)，網羅全台知名企業和大專院校，舉行線上校園徵才就業博覽會，協助新鮮人快速找到工作「畢業即就業」。

人工智慧 台大

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