加油注意！中油：明日起國內汽油漲0.3元、柴油降0.3元

台灣中油自明（29）日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.1元。中油表示，本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元。

台灣中油表示，本周受美國進入夏季駕車用油旺季以及伊拉克北部油田尚未恢復向土耳其輸油等因素影響，造成國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.11美元，新臺幣兌美元匯率升值0.026元，國內油價依公式計算漲幅為1.12%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.4元及0.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收0.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.1元及0.6元，國內汽油實際每公升調漲0.3元、柴油實際每公升調降0.3元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.1元及0.6元均由台灣中油吸收，累計112年至4月底止，台灣中油共吸收約36.78億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。