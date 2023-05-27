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主計總處：驚險保2 今年經濟成長率8年新低

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒余弦妙朱漢崙／台北報導

主計總處昨日舉行經濟預測記者會更新GDP（國內生產毛額）預測，由於第一季GDP為負成長，且受外需持續疲軟影響，預測今年經濟成長率二點○四％，較二月預測下修○點○八個百分點，總算驚險保二，但數據仍創八年來最低。

主計總處也上修通膨數據，指出今年消費者物價指數（CPI）年增率二點二六％，較上次預測上修○點一個百分點，顯示今年通膨仍險峻。

國發會昨日也公布四月景氣概況仍是代表「景氣低迷」的藍燈，創「連六藍」，經濟發展處處長吳明蕙指出，從各項指標上來看，目前仍在庫存去化階段，預估下半年景氣才有機會復甦。

主計總處副主計長蔡鴻坤預期，出口第四季才會正成長，經濟成長率則是「第二季可望緩慢復甦」。今年經濟成長率下修主因仍在出口大幅衰退，估年減百分之七點二七，是八年來最大衰退幅度。

今年經濟最大支撐力道就是民間消費，主計總處大幅上修一點六八個百分點到百分之六點九二，是民國八十六年以來、廿六年最高成長幅度。

至於CPI年增率上修百分之二點二六，蔡鴻坤表示，服務類漲幅比上次預測大，第一季觀光人數一百一十萬人次，今年總計約六百二十萬人次，會讓某些服務類價格明顯上漲，且外食牽涉租金及食材工資等因素，上漲較顯著，因此CPI年增率上修○點一個百分點。

成長率 通膨

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