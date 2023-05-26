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陳揆：持續為台灣永續環境注入新動力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁今(26)日出席「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」。（行政院提供）
行政院長陳建仁今(26)日出席「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」。（行政院提供）

行政院長陳建仁今（26）日出席「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」時表示，綠色化學是對「環境」、「健康」、「經濟」三方面都友善的化學，蔡總統上任後，政府積極從組織、政策、法律等面向努力，有效管理並降低化學物質不當使用所造成的風險，而今日所有得獎者的成就，不僅是個人的光榮，更展現台灣在綠色化學領域的重要成果，期許大家持續為台灣永續環境注入新的動力，共同促進民眾健康、生活品質及維護生態永續發展。

陳建仁指出，綠色化學對「環境」、「健康」、「經濟」三方面都友善，希望促進民眾健康及生活品質，並維護生態永續發展。政府也呼籲各界在製造、研發和使用化學物質的過程中，皆能使用低毒、減毒、無毒的方式來降低對人體的危害，以及對自然環境的污染。

陳建仁表示，化學物質的製造、應用與研發，有助於經濟發展及促進生活便利，但在製造、管理、持有及貯存過程中仍具潛在危險。為有效管理並降低化學物質不當使用所造成的風險，蔡英文總統上任後，政府從組織、政策、法律等面向持續努力，包括2016年行政院環境保護署成立毒物及化學物質局；2018年賴清德副總統擔任行政院長任內，核定我國第一部「國家化學物質管理政策綱領」；2019年修正公布「毒性及關注化學物質管理法」，擴大列管物質、強化事故處理應變的能力，行政院也設立並召開「國家化學物質管理會報」，以強化相關部會對於化學物質管理的協同工作。

陳建仁進一步表示，本（5）月初，立法院也已三讀通過環保署升格為「環境部」，下設4個署，其中一個就是「化學物質管理署」，政府將投入更多預算和人力，更全面規劃及執行化學物質管理及災害預防應變。這也代表政府展現決心，要繼續努力推動環境永續工作，並盼產、官、學、研一同努力，持續朝綠色化學的目標邁進。

陳建仁指出，今日在場69位受獎者來自頂尖民間企業、優秀大專院校及高中，都是綠色化學領域的重要推手，因為大家在不同面向的研發、設計和落實，讓臺灣持續朝向健康永續的環境前進，他要代表政府感謝所有得獎者的努力，政府也會持續鼓勵企業加強綠色化學的研發與應用，落實安全與環保，帶頭發揮永續發展的責任。

陳建仁也提到，今日獲獎的台積電（2330）即相當重視ESG理念，在處理產製廢水時，引入降低環境傷害的中和藥劑，並在製程中積極使用綠能與再生水，為世界樹立典範；中油公司也成功開發減少化石原料的生質塗料；奇美醫院則採用相對安全的消毒劑來保護醫護人員，這些都是非常好的例證。

陳建仁強調，綠色化學的目的就是要促進民眾更健康、環境更永續、生活更美好，也感謝教育部持續努力推動永續概念校園扎根工作，讓學生們在老師的指導下，展現更好的創意和成果，也讓大家看到臺灣的希望、光明及未來。所有得獎者的成就，不僅是個人的光榮，更展現臺灣在綠色化學領域的重要成果，期許所有得獎者將此次優秀的表現視為自我不斷向前邁進的基石，持續為臺灣永續環境注入新的動力，讓全世界看見臺灣在這方面不斷向上提升。

陳建仁 生態 環保

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