台美貿易倡議遭質疑黑箱 經貿辦駁斥：不實指控

有民間團體質疑「台美21世紀貿易倡議」是黑箱作業，行政院經貿談判辦公室今（26）日嚴正駁斥此為不實指控，該協定談判過程完全公開透明。

台美21世紀貿易倡議首批協定將於數周內簽署，是否送國會實質審查引發爭議，行政院經貿辦公室認定該倡議是「行政協定」而非「條約」。不過，民間團體批評，未來簽署後，僅送立法院查照，不依《條約締結法》的條約規範送國會做實質審查，根本是黑箱作業，服貿再現。

對此，行政院經貿談判辦公室今日嚴正駁斥台美貿易協定黑箱作業為不實指控報導，說明該協定談判過程完全公開透明、並曾和相關單位溝通數十次。未來若涉及修法，絕對會依相關法規處理送立法院審議。

經貿辦表示，有關協議的相關內容已經都公布在經貿辦官網，另在上述期間，曾至立法院進行2次專案報告並應黨團或個別委員要求進行口頭或書面說明談判進度，相關單位如經貿辦公室等均曾主動拜會產業公協會、向重要媒體說明談判進程、並向專家學者就專業內容請益等達數十場次以上。

經貿辦強調，經審視首批內容因均屬行政協定，行政院將依據相關法規處理。未來若涉及修法，絕對會依相關法規處理送立法院審議。