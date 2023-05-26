頻繁換工作心很累該怎麼辦？人力銀行建議「這麼做」

近日PTT 的Career Plan版上有鄉民提問「各位用什麼方式找到志業？」引發熱烈討論，在該篇文章中，原PO表示目前待業中，但父母一直問自己接下來要幹嘛、什麼時候要穩定下來之類的，原PO說自己27歲還沒找到明確的志向，對飄浮不定的自己感到自卑，很想趁還沒進入婚姻前，趕快找到志業穩定下來，但目前看來實在很難，因此向廣大鄉民求助「該用什麼方法才能找到人生的志業呢？」網友大推要去多方嘗試找出興趣多去實習、旅行，或甚至擔任志工都是很好的方法，也可以透過性向測驗找出自己感興趣的地方。

網友分享「多跟不同人相處、做志工（醫院、野外）、臨時工、多逛逛其他城市、用腳而不是交通工具，放慢腳步你可以看到更多東西，瞭解人生百態才知道自己要的是什麼」；還有網友建議「可以跟你很有人生方向的父母聊聊」；也有網友表示可以嘗試「職業的適性測驗」進而找出自己的熱情與天賦，因為每個人的標準答案都不同，唯有自己透過「不斷嘗試」才可能找出答案，進而發現自己的天賦所在。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想要擬定個人職涯方向和探索職能性向，使用職涯的性向工具是一個不錯的起點。這些工具可以幫助你了解自己的興趣、價值觀、技能和傾向；其次，不要害怕嘗試新的事物和探索新領域，鼓勵求職者多參與社群活動、尋找實習機會或志工工作，這些都可以幫助拓寬視野，並與不同領域的人們交流，進而發現自己的興趣所在。

黃若薇指出，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前工作機會數達65.4萬，企業顯示徵才熱度未減，現在也是一個轉職的好時機。

黃若薇提醒，正在轉職路上的人，不妨藉由客觀的檢測工具，挖掘自己可能還適合哪些工作，利用1111人力銀行性向測評工具「九大職能星」，為自己找出競爭優勢與潛在職能。求職面試前要先「知己知彼」，做足功課了解應徵的產業、企業外，更重要的是必須知道自己具備哪些優勢。

1111的「九大職能星」測驗（https://assessment.1111.com.tw/cstar/），可透過職能和興趣來釐清自己職涯和求職方向。除輔助了解自我的「九大職能星」測驗，加上聚焦精準的履歷自傳「籌碼」，施以策略「選對時間」，憑藉掌握上述重點，才能成功出擊、順利卡對位。