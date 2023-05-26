歐洲商會：台灣能源安全太脆弱

歐洲商會理事長尹容昨表示，台灣能源安全太脆弱，這是由於過度依賴化石燃料、缺乏可再生能源、天然氣儲存設施不足和電網基礎設施不夠完善所致。尹容還說，歐洲商會呼籲台灣轉向可再生能源，但台灣在這方面進展緩慢。

歐洲商會昨舉行歐洲日晚宴，尹容指出，儘管台灣在亞洲風力發電和建立繁榮供應鏈一直引領潮流，但嚴格的本土零組件限制減緩了進展，並使成本更加昂貴，這使得台灣在這一領域的領先地位面臨風險。

此外，尹容提到許可流程過於複雜的問題，這進一步增加開發商在項目許可方面的不確定性，並延誤台灣中小企業迫切需要的綠色能源供應。他說，這顯示實現能源安全和零碳目標的野心與支持其實現的政策和程序間，存在明顯脫節。

為增強能源韌性，尹容說，台灣也應利用地熱能、浮動式離岸風電和綠色氫能。